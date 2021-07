© Copyright : DR

Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, a invité Nasser Bourita à se rendre en Israël dans le cadre d'une visite officielle.

“Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, a remis en mon nom une lettre au ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, l'invitant ainsi à effectuer la première visite officielle d'un chef de la diplomatie marocaine en Israël”, a écrit Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, sur son compte Twitter.

"Le renouvellement complet des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, sous la conduite de son excellence le Roi Mohammed VI, est une étape historique dans les relations entre nos peuples", a-t-il indiqué.

Dans un autre Tweet, Yaïr Lapid a fait part de son intention de “renforcer davantage les liens politiques entre Israël et le Maroc et de construire une coopération économique, technologique, culturelle et touristique entre les deux pays”.

“Le lancement de vols directs entre les deux pays, qui devrait avoir lieu dans quelques semaines, favorisera les liens entre les deux peuples et renforcera le secteur touristique dans les deux pays”, a-t-il ajouté.

La délégation israélienne, en visite de travail au Maroc, s'est entretenue avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé autour des opportunités économiques bilatérales et triangulaires.