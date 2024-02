Le Maroc et la Mauritanie vont mettre en place un forum parlementaire annuel

Le Parlement marocain et l’Assemblée nationale mauritanienne ont décidé la création d’un Forum parlementaire conjoint pour hisser les liens entre les deux pays au rang des relations stratégiques, a indiqué Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants, dans une déclaration à l’issue de ses entretiens avec le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal, auxquels ont assisté également les membres de la délégation parlementaire marocaine et l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar.

Ce forum, qui se tiendra chaque année par alternance à Rabat et à Nouakchott, sera l’occasion d’échanger sur des questions d’intérêt commun et de nouer des partenariats. Les responsables de différents secteurs, les hommes politiques et les hommes d’affaires y seront invités.

Rachid Talbi El Alami a eu également des entretiens avec le président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguet, axés sur le renforcement de la coopération parlementaire.

À la tête d’une importante délégation parlementaire, Rachid Talbi El Alami a effectué les 9 et 10 février une visite de travail à Nouakchott, à l’invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Meguett.

Outre le président de la Chambre des représentants, la délégation est composée de Mohamed Ghayat, président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Nourdin Moudian, président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste ittihadi, Chaoui Belassal, président du Groupe constitutionnel démocratique et social, Rachid Hammouni, président du Groupe du Progrès et du socialisme, et Abdellah Bouanou, président du Groupement de la justice et du développement.

Cette visite de travail vise à resserrer les liens de coopération entre les deux institutions législatives, à intensifier la coordination et l’échange d’expériences parlementaires et à discuter des questions d’intérêt commun.