Maroc-Mauritanie: des perspectives prometteuses comme réponse aux manœuvres d’Alger

Dans son édition du mercredi 24 janvier, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, note que toutes les tentatives de l’Algérie de parasiter les relations maroco-mauritaniennes ont buté sur la réalité des faits, quand Nouakchott a fermement refusé à chaque fois qu’Alger empoisonne ses relations avec Rabat.

La dernière démonstration venant démentir la propagande algérienne sur un prétendu froid entre le Maroc et la Mauritanie est venue du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, lors de sa visite à Rabat les 22 et 23 janvier courant.

Lors d’une conférence de presse commune avec son homologue marocain Nasser Bourita, tenue lundi dernier à Rabat, Ould Merzoug a affirmé que les discussions entre les deux pays voisins ont montré une parfaite convergence de vues sur les derniers développements sur la scène internationale, particulièrement en Afrique et dans le monde arabo-musulman.

Il a également rassuré sur la bonne santé des relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie, dont il a déclaré qu’elles «sont fondées sur des bases solides et des liens de sang et de religions, ainsi que sur des relations historiques qui les prédisposent à davantage de renforcement et de de développement». Telle est la volonté des dirigeants des deux pays, mais aussi ce que dictent les intérêts très imbriqués des deux peuples, a estimé le chef de la diplomatie mauritanienne.

Pour sa part, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a déclaré, lors de la même conférence de presse commune, que le roi Mohammed VI «considère que la Mauritanie a toute sa place et son importance dans le cadre de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique».

Bourita a ajouté que le roi accordait une très grande importance aux relations maroco-mauritaniennes et un intérêt soutenu à leur développement sur tous les plans, «au regard des liens exceptionnels unissant les deux pays».

Cette solidité des relations entre le Maroc et la Mauritanie est douloureusement ressentie par le régime algérien, qui ne rate jamais l’occasion de remuer le couteau dans une plaie fictive à chaque fois qu’il croit déceler un nuage passager entre Rabat et Nouakchott.