Le Maroc en lice pour occuper le poste de vice-président de la Commission de l’Union africaine

Le Maroc poursuit son repositionnement dans les structures de l’Union africaine (UA) en déposant son dossier de candidature pour le poste de vice- président de la commission de l’UA dont l’élection est prévue en février 2025. Il faut rappeler que le Royaume préside depuis le 1er février 2024 le conseil de paix et de sécurité de l’UA, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 8 aout.

De son côté, l’Algérie a déposé le 31 juillet dernier son dossier de candidature pour le même poste sachant que d’autres candidats pourraient entrer en lice dans cette élection réservée à la région de l’Afrique du Nord. Les élections pour le renouvèlement des structures de l’UA sont prévues pour le mois de février 2025.

Plusieurs candidats ont présenté leurs candidatures pour des postes de responsabilité notamment celui du président de la Commission qui sera exclusivement réservé aux pays de l’Est africain, de la vice-présidence réservée aux pays de l’Afrique du Nord tandis que les candidats des trois régions restantes se disputeront les six postes de commissaires de l’UA.

Pour rappel, le Maroc, qui est membre du conseil de paix et de sécurité pour un mandat de trois ans (2022/2025), préside depuis le 1er février 2024 cette importante instance décisionnelle chargée de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le continent africain.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine indique que la présidence par le Maroc du conseil de paix et de sécurité durant le mois de février 2024 est la troisième du genre depuis son retour au sein de l’UA en janvier 2017.

La même source souligne que le Royaume avait déjà présidé cette instance en septembre 2019 durant son premier mandat dans ce conseil (2018/ 2020) et en octobre 2020 dans le cadre d’un mandat de trois ans (2022/2025).

Le communiqué du ministère indique que cette troisième présidence intervient dans la cadre de la poursuite des efforts continus déployés par le Royaume du Maroc pour le renforcement de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. La même source souligne que la contribution du Maroc dans l’action africaine commune est dictée par la vision du roi Mohammed VI qui met les causes nobles de l’Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain, liés à la paix, la sécurité et le développement, au cœur des agendas africains.