Le Maroc élu Commissaire de la Commission africaine de l’énergie nucléaire

Cette élection a eu lieu dans le cadre de la 7ème Conférence des États parties du traité de la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique qui se tient au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba. Elle témoigne de la confiance placée dans le Royaume sur des questions de paix, de sécurité et de développement.

Cette confiance se matérialise par le rôle pionnier joué par le Maroc, en tant que hub régional en Afrique dans l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire pour relever ses défis socio-économiques, en particulier dans le domaine de la santé et de l’agriculture. Le Royaume fait face par ailleurs aux défis du stress hydrique et à la nécessité de garantir sa sécurité alimentaire.

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Le rôle du Commissaire de l’AFCONE, en tant qu’organe de l’Union africaine chargé de veiller à l’application du Traité de Pelindaba pour une Afrique exempte d’armes nucléaires, est à la fois hautement stratégique, technique et diplomatique.

Le Maroc prend part à cette conférence, qui se tient sous format hybride, par une délégation conduite par l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA, Mohamed Arrouchi, et comprenant notamment des représentants du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) et de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).