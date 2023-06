Le Maroc bientôt partie du commandement militaire US au Moyen-Orient

Véritable pivot de l’Africom, soit le commandement militaire américain pour l’Afrique, le Maroc s’apprête également à faire son entrée dans celui du Moyen-Orient. C’est en tout cas ce qui figure dans le projet de loi américaine sur la défense pour l’année 2024. La proposition est signée par l’influent sénateur démocrate Mark Kelly. L’objectif en est «d’améliorer la coordination entre les États-Unis et les partenaires régionaux pour contrer la menace partagée de l’Iran, notamment en soutenant l’intégration du Maroc dans les exercices militaires dirigés par le CENTCOM», lit-on. Une preuve, s’il en faut, de la place prépondérante qu’occupent les Forces armées royales (FAR) comme allié majeur de l’armée américaine, et dont une des illustrations est l’organisation annuelle au Maroc de l’African Lion, le plus grand exercice militaire du continent.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Rabat, avec une délégation de Sénateurs américains. pic.twitter.com/fjKKrmol1c — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) January 13, 2023

La proposition fait suite à la visite au Maroc d’une délégation du Congrès plus tôt cette année. Mark Kelly faisait en effet partie de la délégation bipartisane de sénateurs qui s’était rendue au Royaume le 13 janvier 2023. Celle-ci était dirigée par Jacky Rosen, une sénatrice démocrate du Nevada, et James Lankford, un républicain de l’Oklahoma, et était composée, outre Mark Kelly (Arizona), des démocrates Kristen Gillibrand de New York, Michael Bennet (Colorado) et des républicains Dan Sullivan (Alaska) et Ted Budd (Caroline du Nord).

Lire aussi : Des sénateurs américains de l'Abraham Accords Caucus en visite au Maroc

Tous font partie de l’Abraham Accords Caucus, un groupe de sénateurs créé en 2022 pour chercher des moyens de renforcer la coopération entre Israël et les signataires des Accords d’Abraham dans plusieurs domaines.

Mark Kelly, sénateur démocrate américain de l'État de l'Arizona. (Getty Images)

Éminent sénateur, Mark Kelly était auparavant un officier de marine et un astronaute. Il a accompli deux missions comme pilote d’avion de chasse et deux missions comme commandant à bord de la navette spatiale américaine. Il est d’ailleurs le dernier commandant de la navette Endeavour dans le cadre de la mission STS-134.

Le United States Central Command, ou CENTCOM, est l’un des onze commandements de combat unifié (Unified Combatant Commands) dépendant, depuis le 1er janvier 1983, du département de la Défense des États-Unis.

Les commandements militaires américains dans le monde selon les zones géographiques. D'autres commandements existent, suivant certaines spécialités (cyber, espace...). (McClatchy DC.)

Il est responsable des opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud.

Lire aussi : Comment le Maroc et les États-Unis sont en train de sceller une nouvelle phase de leur grande histoire

Ce commandement a permis une présence américaine importante au cours de nombreuses opérations militaires, telles la protection des voies maritimes durant la guerre Iran-Irak, la réplique à l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990, la guerre en Afghanistan en 2001 et la guerre en Irak en 2003, en plus de la coordination de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Le quartier général du CENTCOM se trouve à la base aérienne MacDill Air Force Base, à Tampa (Floride), même si un quartier général avancé, pouvant abriter jusqu’à 10.000 personnes, est installé depuis 2003 sur la base aérienne d’Al-Oudeid au Qatar.