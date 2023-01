Le Groupe de Tanger pour l’exclusion du Polisario de l’UA tient sa première réunion à Marrakech

Lors de cette réunion, les conférenciers ont finalisé un document appelé «Livre blanc» qui traite de ce qu’ils ont appelé «l’escroquerie» qu’a connue l’histoire contemporaine de l’UA. Par la même occasion, le groupe africain à l’origine de l’Appel de Tanger s’est enrichi, après validation, de trois nouveaux membres: Lamine Kaba Badjo, ex ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Lesego Makgothi, ex-ministre des Affaires étrangères du Lesotho, et Patrick Rajoelina, conseiller du président de Madagascar et ex-ministre des Affaires étrangères.

Lors de cette conférence, les intervenants ont déclaré vouloir contribuer à «corriger» l’admission injustifiée en 1982, grâce à la complicité manifeste du régime militaire algérien, de la fantomatique rasd auto-proclamée par le Polisario.

Martin Ziguilé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, a déclaré que le continent africain «continue de souffrir de la duperie» car cette entité ne répond à aucun critère du point de vue international d’un Etat. «Cette entité fantoche n’a ni territoire, ni peuple, ni pouvoir sur le plan des responsabilités ni souveraineté», a expliqué l’ancien chef de gouvernement qui exerce actuellement un mandat de sénateur.

«Nous allons remettre le Livre blanc à tous les présidents africains dans le cadre d’une mobilisation diplomatique», a assuré Ziguilé.

Quant à Patrick Rajoelina, il a confirmé le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. «Aujourd’hui, Madagascar est pleinement aux côtés de la diplomatie marocaine, aux côtés naturellement du Souverain, et donc nous allons à travers ce Livre blanc, rédigé par des représentants de 45 pays, approcher les dirigeants politiques africains afin que l’Union africaine puisse trancher de façon définitive sur la souveraineté du Royaume chérifien sur le Sahara», a-t-il souligné.

Lors de la rencontre du groupe de suivi, le débat a abordé les conditions réglementaires pour exclure de l’UA la dépendance d’Alger ainsi que l’offensive diplomatique que les signataires africains comptent entreprendre dans les mois à venir.