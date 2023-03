Le Draâ-Tafilalet demande de l’aide, Akhannouch promet de concourir au développement de la région

Le chef du gouvernement et président du RNI, Aziz Akhannouch.

Face aux multiples doléances qu’il a reçues au terme de cinq ateliers organisés dimanche matin à Ouarzazate, avec la participation des militants RNIstes régionaux, le numéro un du RNI et chef de l’exécutif a néanmoins tempéré en liant cette aide au développement aux ressources dont dispose l’Etat, invitant la population de cette vaste région à se prémunir d’espoir et de patience.

«Vos revendications sont légitimes et vos espoirs sont importants. J’ai invité le président de la région, Hro Abrou, à fructifier des projets d’un montant de 3,4 milliards de dirhams dans les secteurs du désenclavement, de la santé, de l’éducation, de l’agriculture», a affirmé le président du RNI, indiquant qu’il veillera personnellement à la promotion de l’industrie cinématographique, du tourisme, des activités culturelles comme les festivals régionaux, en particulier celui des Roses de Kalaat M’Gouna. «Je vais m’intéresser personnellement au développement de l’industrie cinématographique car les investissements dans ce secteur créent énormément d’emplois», a-t-il estimé.

Aziz Akhannouch a, en outre, annoncé deux bonnes nouvelles, à savoir la construction d’un complexe hospitalier autour d’un CHU dont les travaux commenceront sous peu et l’édification d’une faculté de médecine. «Dès septembre prochain, vos étudiants pourront commencer à étudier la médecine ici», a-t-il dit sous les applaudissements nourris de quelque 800 militants acquis au parti de la Colombe.

Et d’ajouter, par ailleurs, que la convention signée vendredi avec la ministre du Tourisme, Fatim-Zohra Ammor, va profiter à Ourazazate, Errachidia, Zagora en matière notamment de transport aérien. «Il faut réhabiliter les hôtels régionaux, et nous allons faire en sorte que cette région ait sa part dans les investissements et le développement», a promis Aziz Akhannouch.

«Je sais que vous avez enduré la faiblesse des ressources et des financements, une question que nous réglerons au fur et à mesure», a-t-il lancé, avant d’exprimer tout son espoir pour le tourisme local. «Le Maroc veut atteindre quelque 17 millions de touristes en 2026», selon lui. Le patron du RNI a également estimé, après avoir été précédé à la tribune par d’autres dirigeants, que la région du Draâ-Tafilalet est «importante car là où il y a des oasis, il n’y a pas de crainte à se faire sur son avenir».

Le chef du gouvernement est revenu sur les investissements en évoquant les aspects positifs de la Charte de l’investissement, dont 10 textes de lois incitatifs ont été adoptés notamment au niveau des Centres régionaux de l’investissement et des zones industrielles.

En conclusion, Aziz Akhannouch n’a pas omis de se prononcer sur le projet de construction de Tizi N’tichka, sur lequel la population place de grands espoirs pour désenclaver toute la région. Le chef du gouvernement n’a pas fait de promesse, affirmant seulement que ce tunnel sera réalisé une fois que toutes les études de faisabilité seront faites et que les financements auront été trouvés.

Auparavant, des élus ont pris la parole pour dresser un tableau parfois sombre de la situation de la région. «Aidez la région du Draâ-Tafilalet à réaliser son décollage économique. Nous rencontrons une série de problèmes et nous comptons sur vous pour satisfaire les besoins de nos habitants. Sans votre soutien, nous craignons de fermer la marche des bénéficiaires des investissements prévus», a déclaré le vice-président de la région, Ahmed Aït Baha.

Le président du groupe parlementaire du RNI, Mohamed Ghyat, a salué les efforts du chef du gouvernement et du RNI qui agissent sur le terrain. «Nous sommes en train de réaliser ce que les autres n’ont pas pu faire durant deux mandats», a-t-il estimé en faisant référence au Parti de la justice et du développement.

Aziz Akhannouch a conclu le meeting par un clin d’œil aux autres partis de la majorité: «Le gouvernement et sa majorité agissent en toute harmonie.»