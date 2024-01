Le 19ème Sommet du Mouvement des non-alignés salue les efforts du Roi pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien

Lors du 19ème Sommet du Mouvement des non-alignés, les 19 et 20 janvier 2024 à Kampala, en Ouganda.. AFP or licensors

Dans la déclaration finale adoptée par les chefs d’État et de gouvernement, le Mouvement des non-alignés s’est félicité des initiatives politiques et des actions humanitaires et sociales entreprises par le Maroc, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, pour préserver les intérêts et les revendications légitimes de la population palestinienne.

Le Mouvement des non-aligné a également loué le rôle joué par l’Agence Bayt Mal Al Qods Al Charif en tant que bras exécutif du comité, dans la préservation du statut juridique de la Ville sainte et de son identité, ainsi que la protection des lieux de culte.