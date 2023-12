L’Azerbaïdjan renouvelle son «soutien permanent et constant» à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, et le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.

En visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation, la présidente de l’Assemblée nationale de l’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, a salué le développement que connaît le Maroc dans divers domaines, mettant en avant la solidité des relations politiques unissant les deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, la responsable azerbaïdjanaise a insisté sur l’importance de redoubler les efforts pour promouvoir la coopération économique, notant que les deux pays sont appelés à donner un nouveau dynamisme à leur collaboration dans le domaine parlementaire, à travers le renforcement des mécanismes de dialogue et de consultation, au service des questions d’intérêt commun.

Le 14 décembre 2023 la Présidente du @Milli_Majlis d’Azerbaïdjan SEMme Sahiba Gafarova @Speaker_Az a rencontré le Président de la Chambre des Conseillers du Parlement du Maroc SEM Naam Miyara. La coopération bilatérale interparlementaire a été discutée. https://t.co/WqlnSSsgKJ — Nazim Samadov (@NazimSamadov) December 14, 2023

De son côté, le président de la Chambre des conseillers Enaam Mayara s’est félicité de cette visite qui reflète la qualité des relations politiques et la profondeur des liens fraternels, culturels et civilisationnels unissant le Maroc et l’Azerbaïdjan, ajoutant que cette rencontre intervient dans un contexte particulier, marqué par la célébration du 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans ce sens, il a rappelé la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération bilatérale, qui a été sanctionnée par la conclusion d’une série d’accords et de mémorandums d’entente dans divers domaines, illustrant ainsi l’engagement des deux pays à diversifier et approfondir leur coopération, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI et du Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Lire aussi : Sahara: l’Azerbaïdjan réaffirme son soutien «permanent et indéfectible» à l’intégrité territoriale du Maroc

Après avoir donné des explications détaillées sur l’action de la Chambre des conseillers, sa composition et ses prérogatives, Enaam Mayara a fait part de la disposition de la Chambre à accompagner le processus de développement de ces relations bilatérales et à les soutenir dans toutes les initiatives.

Il a également tenu à remercier la République d’Azerbaïdjan pour «sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud», affirmant le soutien continu du Maroc à l’Azerbaïdjan dans les différents forums internationaux.