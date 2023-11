Sahara: l’Azerbaïdjan réaffirme son soutien «permanent et indéfectible» à l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été exprimée à l’occasion de la tenue, lundi à Rabat, de la 2ème session de la Commission mixte de coopération, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.

Dans le procès-verbal ayant sanctionné les travaux de cette réunion, la partie azerbaïdjanaise a fait part de son engagement en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que de son soutien aux efforts des Nations unies et de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour parvenir à une solution politique durable et équitable à la question du Sahara, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment la dernière résolution 2703, du Plan d’autonomie marocain, ainsi que des efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour résoudre définitivement ce conflit artificiel.

Selon le document, les relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan ont atteint un niveau d’excellence caractérisé par la solidarité, la confiance, le respect mutuel et le soutien réciproque sur les questions d’intérêt vital pour les deux pays amis.

La même source précise, dans ce sens, que le roi Mohammed VI et le président Ilham Aliyev accordent un intérêt particulier au développement et à la diversification de ces relations au bénéfice de la prospérité et du bien-être des deux peuples marocain et azerbaïdjanais.