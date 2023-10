L’Arabie saoudite s’engage dans le développement et le financement de programmes sociaux au Maroc

Deux conventions ont été signées, ce lundi 16 octobre 2023 à Rabat, entre le Maroc et le Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND) portant sur le financement de projets sociaux.

Ce partenariat a fait l’objet de deux conventions signées ce lundi 16 octobre 2023 à Rabat. La première convention, portant sur le programme AGFUND, a été signée en présence de son président, le prince Abdelaziz Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saoud, et la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

La ministre a également paraphé la seconde convention avec Nathalie Fustier, Coordinatrice résidente des Nations unies au Maroc, et Al Amine Nejjar, président du directoire Al Barid Bank, établissement auquel est déléguée la gestion des mécanismes de la microfinance, du développement et de la création de projets.

À l’entame de la cérémonie, le prince Abdelaziz Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saoud a présenté ses condoléances au Maroc suite au séisme d’Al Haouz, et a annoncé l’octroi d’un don, sur ses propres fonds, de 100.000 dollars en soutien aux victimes.

À cette occasion, la ministre a adressé ses remerciements au prince saoudien, soulignant que le partenariat avec le programme AGFUND s’inscrit dans la droite ligne des chantiers initiés par le roi Mohammed VI dans les domaines de l’enfance et de la famille.

Aawatif Hayar a ainsi cité les projets d’élargissement de la protection sociale au profit de 22 millions de personnes, et de la distribution des allocations familiales en faveur de 7 millions d’enfants, ainsi que le chantier en cours de la réforme du Code de la famille. «Grâce au programme AGFUND, la promotion de l’enfance et de la femme sera améliorée», a estimé la ministre.

Le Programme du Golfe arabe pour le développement, basé à Ryad, en Arabie saoudite, se donne pour mission de participer à un développement durable et à la réduction de la pauvreté, tout en permettant «aux groupes vulnérables (les femmes, les enfants, les personnes à besoins spécifiques, les personnes déplacées et les réfugiés…) d’exercer leurs droits civils dans leurs communautés et de mener en toute dignité une vie normale», détaille une documentation.

Depuis sa création en 1980, ce fonds a jusqu’à présent contribué au financement de divers projets dans le monde arabe, pour un montant total estimé à 1,06 milliard de dollars.