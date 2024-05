La vente au Maroc des drones avancés SeaGuardian bientôt examinée par le Congrès américain

Du nouveau dans la vente au Maroc des drones avancés SeaGuardian, dont le projet de contrat a été annoncé par l’administration Trump le 10 décembre 2020, soit le même jour de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara. Selon la presse espagnole, l’accord sera discuté avec les membres du Congrès américain dans les prochains jours.

«Le Département d’État américain a déjà autorisé la vente de ces armes au Maroc. En principe, quatre unités seraient achetées», ajoute-t-on de même source.

Les quatre drones MQ-9B SeaGuardian fabriqués par General Atomics ont une portée de 6.000 milles marins (11.100 km) et pourraient surveiller de vastes étendues de mer et de désert, avait détaillé il y a trois ans Reuters, qui avait révélé dans le temps le projet de contrat en exclusivité, citant trois sources américaines proches des négociations.

SeaGuardian est conçu pour survoler l’horizon par satellite pendant plus de 30 heures (selon la configuration) dans tous les types de conditions météorologiques et s’intégrer en toute sécurité dans l’espace aérien civil, permettant aux forces conjointes et aux autorités civiles de fournir une connaissance de la situation en temps réel partout dans le domaine maritime, explique General Atomics.

Et l’entreprise US de défense de poursuivre: «Cet avion de patrouille et de reconnaissance maritime très polyvalent peut intégrer de manière transparente un radar maritime à zone étendue, un système d’identification automatique, des mesures de soutien électronique et un kit de mission autonome de guerre anti-sous-marine (ASW).»