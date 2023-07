La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara vue par la presse nationale

Il n’est jamais trop tard pour bien faire et respecter ses engagements, surtout quand il s’agit d’une décision aussi importante que la reconnaissance par l’Etat d’Israël de la marocanité du Sahara, écrit le quotidien Assabah, dans son édition du mercedi19 juillet.

Le quotidien arabophone consacre tout un dossier à cet événement grandiose sous le titre: «Israël a respecté son engagement sur le Sahara».

Assabah salue ainsi la lettre que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu a adressée au roi Mohammed VI pour annoncer au Souverain la décision de l’Etat d’Israël de «reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental». Et Netanyahu d’ajouter que cette reconnaissance sera notifiée à l’ONU, à toutes les organisations internationales ou régionales dont Israël est membre, sans oublier tous les Etats avec lesquels il est lié par des relations diplomatiques.

Selon Assabah, Israël a finalement mis un terme à ce qui s’apparentait à une longue hésitation. Mais il s’est bien rattrapé puisque sa décision historique a été soutenue et validée par la Knesset(parlement israélien) seule habilitée à donner son feu vert aux reconnaissances et autres accords internationaux.

Pour leur part, rapporte Assabah, de nombreux analystes palestiniens ont expliqué que le Maroc est parfaitement en droit de tirer des dividendes de ses relations avec Israël quand il s’agit de défendre ses intérêts primordiaux.

Les analystes marocains, comme Naoufel Bouamri et Roudani Cherkaoui, ont également affirmé à Assabah qu’il s’agit d’un nouveau succès retentissant pour la diplomatie marocaine, qui aura pour effet de renforcer la place du Maroc sur l’échiquier international et régional.

Un avis que partage, Hamdi Ould Rachid, maire de Laâyoune, qui explique que ce succès réalisé grâce au roi Mohammed VI est un acquis pour tous les Marocains de Tanger à Lagouira.

De son côté, le quotidien Al Akhbar de ce mercredi 19 juillet ajoute que Yenja El Khattat, président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, estime que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël est un succès très important qui a une grande portée politique et qui aura des répercussions économiques inestimables sur les provinces du sud du Maroc.

Selon Yenja El Khattat, une nouvelle dynamique a été insufflée à la proposition marocaine d’autonomie au Sahara, seule solution crédible à ce conflit factice, et que de nombreux autres Etats viendront soutenir dans la lignée de la reconnaissance israélienne.

Le quotidien Al Ahdath, lui, met en exergue l’art et la manière avec laquelle Israël a annoncé sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. C’est à travers une lettre officielle adressée au roi Mohammed VI par le Premier ministre israélien que cette décision a été annoncé, et non pas par le bais d’une simple déclaration circonstanciée.

Mieux, l’Etat d’Israël s’engage à défendre, à chaque fois que l’occasion se présente, le dossier de l’intégrité territoriale du Maroc, en vue de lui attirer plus de soutiens à l’international, tant au niveau européen qu’américain.

Al Ahdath précise que la décision israélienne aura également des répercussions sur les investisseurs issus de la communauté juive à travers le monde dont on s’attend qu’ils saisissent les importantes opportunités économiques au Maroc, et particulièrement dans ses provinces du sud.

Malgré ce saut qualitatif dans les relations maroco-israéliennes, qui se sont renforcées ces deux dernières années à travers la signature de nombreux accords dans divers domaines, Al Ahdath conclut que ces bonnes relations ne se feront jamais au détriment de la cause palestinienne. En effet, le roi Mohammed VI garde une position constante sur le dossier palestinien, qui reste une cause nationale au Maroc. Il n’y a donc aucune contradiction entre de bonnes relations entre le Maroc et Israël et la défense par le Royaume des droits légitimes du peuple palestinien, car les premières peuvent bien servir la seconde, comme l’ont bien compris les responsables palestiniens eux-mêmes.