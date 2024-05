La presse australienne continue à se faire l’écho du scandale Benali-Forrest

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

La photo dernièrement publiée par The Australian, un média de ce pays austral, montrant la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, en compagnie du directeur du groupe Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, suggérant l’existence d’une liaison entre les deux personnes, continue d’alimenter la curiosité et les supputations des médias australiens.

Assabah de ce jeudi 30 mai relaie un article de l’édition australienne du Daily Telegraph qui révèle, se fondant sur des déclarations de certains employés de l’empire bâti par l’homme d’affaires australien, Andrew Forrest, que «les deux personnes, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises, entretenaient une relation amoureuse depuis longtemps».

De même, indique Assabah, «les médias ‘The West Australian’, ‘Perth now’ et ‘The Nightly’ ont publié des articles, illustrés de photos des deux personnes, autour de ce même sujet, avec des titres accrocheurs s’interrogeant sur le lien entre l’amour et le business».

Selon le quotidien, «un article va plus en détails, et fait savoir que le milliardaire australien et la ministre marocaine se sont promenés sur le passage des Francs-bourgeois à Paris, avant de profiter ensemble main dans la main du coucher du soleil sur la rive droite de la Seine».

Assabah relaie aussi le fait que «l’homme d’affaires australien a offert son manteau à la ministre, afin de la protéger du froid, avant qu’ils ne se dirigent tous les deux vers un célèbre hôtel, où la nuitée est facturée à plus de 13.000 dirhams».

Enfin, le quotidien rappelle que Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, avait catégoriquement démenti, dans un communiqué rendu public, tout lien avec la photo qui est à l’origine de l’ensemble de ce scandale, affirmant qu’il ne s’agissait là que d’une accusation fausse et totalement infondée.