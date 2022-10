© Copyright : DR

Kiosque360. La Mauritanie et le Sénégal ont signé des mémorandums d’entente sur le gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc en longeant le littoral à l’ouest de l’Afrique avant d’être connecté au réseau gazier européen. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia

Deux mémorandums d’entente sur le gazoduc Nigeria-Maroc ont été signés, samedi dernier à Nouakchott, entre le Maroc, le Nigéria et la Mauritanie d’une part et le Maroc, le Nigéria et le Sénégal d’autre part. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 17 octobre, que ces deux mémorandums confirment l’engagement des signataires, dans le cadre de ce projet stratégique qui, une fois réalisé, fournira du gaz à tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et ouvrira une nouvelle voie alternative d’exportation vers l’Europe.

Ce gazoduc longera le littoral à l’Ouest de l’Afrique, du Nigeria vers le Maroc, en passant par le Sénégal et la Mauritanie où il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe avant qu’il ne soit relié au réseau gazier européen. Cette infrastructure participera à l’amélioration des conditions de vie des habitants, à l’intégration économique de la région et à l’atténuation de la désertification grâce aux fournitures durables et fiables du gaz. Ce projet respectera, en outre, les nouveaux engagements du continent en matière de la préservation de l’environnement.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’en plus de l’Allemagne et de la Russie qui ont exprimé leur intérêt pour ce projet, la CEDEAO a donné son feu vert pour mettre à exécution ce projet de liaison gazière où le Nigeria et le Maroc constituent les deux principales parties. D’autre part, le Nigeria et la CEDEAO ont signé un mémorandum d’entente par lequel ce regroupement régional et les pays qui seront traversés par le gazoduc, s’engagent à contribuer à la réalisation de cet important projet économique. Le Maroc compte sur ce projet stratégique qui reliera dans une première étape les pays de l’Afrique de l’Ouest avant qu’il ne soit étendu vers l’Europe.

La directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a déclaré que ce «projet émane de la vision éclairée de roi Mohammed VI et du président du Nigeria, Muhammad Buhari». Il faut rappeler que lors de la visite effectuée au Nigéria, en 2016, par le Roi Mohammed VI le fonds souverain marocain ITHMAR Capital et le fonds souverain du Nigeria, Nigeria souverain investment autority (NSIA), ont signé un accord de partenariat stratégique.