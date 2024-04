La majorité et l’opposition se préparent à une rentrée politique chaude

L’importance et la nature des projets de loi actuellement devant le Parlement fait en sorte que la prochaine session du printemps, qui démarre le 12 de ce mois, soit très chaude. La majorité, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 8 avril, s’est empressée de tenir une réunion de concertation, jeudi dernier. Le même jour, les groupes et groupements parlementaires de l’opposition se sont réunis à leur tour et ont passé en revue les textes de loi qui devraient être débattus au Parlement pendant cette session.

Sur la liste des textes concernes, figure notamment le projet de loi portant réforme de Code de la procédure civile, dont le débat est déjà entamé au niveau de la première Chambre depuis une semaine. C’est le cas également du projet de loi portant réforme du Code pénal que le gouvernement, estime le quotidien, devrait déposer au Parlement dans les semaines à venir.

Mais les textes les plus attendus qui vont certainement faire l’objet de débats animés, sont le projet de loi organique relative au droit de la grève ainsi que le projet de loi portant réforme du Code de la famille. «D’autres textes non moins importants devraient également être versés dans le circuit législatif au cours de cette session», note le quotidien.

Sur un autre registre, selon le quotidien, l’instance de la majorité réunie jeudi dernier sous la présidence du chef du gouvernement a tenu à souligner sa forte appréciation de l’action du gouvernement dont le bilan de mi-mandat sera présenté par Aziz Akhannouch, juste après la séance d’ouverture de la session.

Il s’en suivra le lancement d’un débat public, aussi bien dans l’enceinte du Parlement qu’au niveau des médias et de l’espace public en général.

«Le bilan positif de la majorité», estime le quotidien citant un communiqué de la majorité, «traduit la forte volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre les réformes économiques et d’asseoir les fondements de l’Etat social, et reflète aussi la tenue de ses engagements figurant dans le programme gouvernemental».

Par la même occasion, souligne le quotidien, les formations composant la majorité gouvernementale ont exprimé leur appui à la candidature de Rachid Talbi Alami à la présidence de la Chambre des représentants pour la deuxième moitié de l’actuelle législature.

De leur côté, les formations de l’opposition ont appelé le chef du gouvernement à inciter les membres de son équipe à faire montre de davantage d’assiduité au Parlement, notamment lors des sessions de questions orales.

Citant le chef du groupe parlementaire haraki, Driss Sentissi, le quotidien affirme que l’opposition attend du chef du gouvernement, lui-même, plus de présence dans le cadre de l’article 100 de la Constitution.

Sur le plan législatif, en plus de mentionner les textes cité plus haut, l’opposition dit également attendre de l’Exécutif une plus grande interaction avec les propositions de loi déposées au Parlement de même qu’elle a appelé les membres du gouvernement à se présenter le plus souvent devant les commissions pour l’examen de ces propositions de loi.