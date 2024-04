Parlement: une motion de censure, à la recherche d'un effet de buzz

Aziz Akhannouch, président du RNI, alors chef du gouvernement désigné, annonce la formation d'un gouvernement tripartite, avec Abdellatif Ouahbi (à gauche), désormais ex-secrétaire général du PAM et toujours ministre de la Justice, et Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l'Istiqlal et ministre de l'Équipement et de l'Eau, le 22 septembre 2021, à Rabat.. DR