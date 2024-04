La future ambassadrice du Kenya au Maroc dresse les grandes lignes de sa mission à Rabat

Le Kenya s’engage, pied au plancher, à raffermir ses relations avec le Royaume du Maroc. Les signes de romance autrefois latents entre les deux pays se révèlent au grand jour et vont bon train depuis des mois, le dernier en date étant la présentation par la future ambassadrice de sa feuille de route diplomatique devant les députés kényans. Jessica Gakinya leur a prouvé qu’elle veut prendre à bras-le-corps cette mission en affichant une parfaite connaissance des dossiers bilatéraux et d’intérêt commun.

L’ambassadrice, rapportent des médias kényans, a d’entrée de jeu mis l’accent devant la commission parlementaire de la défense, du renseignement et des relations étrangères sur l’importance d’encourager les investisseurs marocains à établir une usine d’engrais au Kenya, l’objectif étant de faciliter l’accès aux produits agricoles essentiels pour les agriculteurs kényans.

La diplomate, qui occupait jusque-là le poste de responsable du développement commercial chez le plus grand fournisseur de télécommunications au Kenya, a fait également part de son intention de promouvoir le thé et le café kényans au Maroc, convaincue qu’il existe «un important potentiel pour le Kenya au Maroc».

Committee on Defence, Intelligence, and Foreign Relations has vetted

«Les habitants du Royaume du Maroc sont des consommateurs de thé vert. Je travaillerai en partenariat avec les parties prenantes et commercialiserai le thé vert et le café du Kenya, en tirant parti de la zone de libre-échange continentale africaine et des ports de Tanger Med et de Mombasa», a-t-elle affirmé, citée par la presse kényane.

«La population marocaine consomme également du café. Elle achète son café en Indonésie et au Vietnam, et avec l’accord de libre-échange africain, j’encouragerai vivement le Maroc à s’approvisionner en café au Kenya», a ajouté la candidate préférée du président William Ruto, et désormais du parlement kényan.

Sa prestation a été applaudie par le président de la commission précitée, qui s’est dit impressionné par sa maîtrise des dossiers. «Vous êtes la première candidate à vous présenter en ayant fait des recherches approfondies et en ayant compris les subtilités du pays hôte», lui a-t-il avoué.

Le Maroc est le deuxième exportateur d’engrais après la Chine, en grande partie grâce à ses réserves de phosphate qui représentent 70% des réserves mondiales, rappelle la presse kényane dans le même ordre d’idées, expliquant que «l’établissement d’une ambassade au Maroc signifie que la présence diplomatique du Kenya au Maroc passera d’un consulat honoraire, dirigé par Ali Bajaber, à une ambassade à part entière avec un ambassadeur résident».

William Ruto attendu au Maroc

Le président William Ruto prévoit de se rendre au Maroc dans le cadre d’une visite officielle. Les médias kényans ont récemment dévoilé que le chef d’État kényan se déplacerait au Royaume durant les prochaines semaines pour discuter de moult sujets revêtant une portée stratégique pour les deux pays, dont la création d’une usine d’engrais au Kenya.

Le voyage du chef de l’État dans le Royaume aurait été discuté le 21 mars dernier entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et Korrir Sing’Oei, ministre adjoint des Affaires étrangères du Kenya, qui lui a remis un message du chef de l’État kényan au roi Mohammed VI.

Ce message «de bonne volonté» au Souverain porte sur la consolidation du partenariat «avec cette grande nation qu’est le Maroc», avait affirmé l’émissaire kényan au terme de ses entretiens avec Nasser Bourita.