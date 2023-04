«Magical Kenya in the eyes of Moroccan photographers», regards marocains sur le Kenya

Le groupe de photographes marocains dont le périple photographique au Kenya compose l'exposition «Magical Kenya in the eyes of Moroccan photographers», à la galerie d’art contemporain Mohamed Drissi à Tanger.

Le vendredi 31 mars, la galerie d’art contemporain Mohamed Drissi à Tanger a accueilli le vernissage de l’exposition photographique «Magical Kenya in the eyes of Moroccan photographers». Comme son intitulé l’indique, l’exposition donne à voir les œuvres de photographes professionnels de l’association Maroc Photo, réalisées lors d’un voyage au Kenya.

Un voyage visuel dans la beauté kényane

Fruit d’un partenariat entre le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction régionale de la Culture, l’initiative a été lancée en 2019 avec le soutien du Consul honoraire du Kenya au Maroc, Ali Bajaber, et Najib Balala, alors ministre kényan du Tourisme et de la Faune.

Le groupe de photographes marocains, conduit par Hassan Sayad, secrétaire général de l’association Maroc Photo, et composé d’Ayoub Mhassni, Azzeddine El Alami, Saïd Amrika, Rabie Bouisoufar et Robert Bob Ender a pu visiter les principales réserves naturelles du Kenya, ainsi que de nombreux sites touristiques et patrimoniaux du pays. Ils en sont revenus avec une somme de photographies documentant leur périple et mettant en avant le charme du Kenya sur les plans humain, culturel et naturel.

«Durant les neuf jours qu’ils ont passés au Kenya, les photographes ont pu capturer la beauté du pays et illustrer les principales facettes de la richesse culturelle et naturelle qui le caractérisent. Ces photographies montrent ainsi la faune, la nature, la vie des gens, l’artisanat et bien d’autres sujets», a indiqué Hassan Sayad dans une déclaration à Le360.

Un partenariat, pour commencer

L’expérience menée par ce groupe de photographe a été couronnée par la conclusion d’un partenariat et de coopération entre The Professional Photographers Association Of Kenya (PAK) et l’association Maroc Photo. L’objet de cet accord est de permettre l’échange d’expériences entre les membres de l’association Maroc Photo, les photographes professionnels du Kenya et les acteurs des secteurs du tourisme, de l’art et des médias des deux pays. Ses premières concrétisations devraient prendre la forme d’expositions photographiques conjointes au niveau continental, prélude espéré à la création d’une fédération africaine des photographes professionnels.

«Cette expérience sera répliquée avec d’autres pays africains, en vue de mettre les jalons de la Fédération africaine des photographes professionnels, qui constituera une plateforme d’échange des expériences africaines», précise Hassan Sayad.

«Diplomatie artistique» et ouverture sur l’Afrique

Le secrétaire général de l’association Maroc Photo se félicite ainsi de la réussite de cette première expérience, et de l’idée de fédérer les talents photographiques et artistiques du continent autour d’une mission : mettre en avant la beauté africaine.

«Nous connaissons la richesse dont regorge l’Afrique. Que ce soit au niveau de ses habitants, de sa nature, de sa faune ou de son patrimoine culturel, il y a de quoi inspirer de belles créations», a-t-il lancé. Et d’ajouter : «l’initiative a jeté un pont dans le cadre de la diplomatie culturelle et artistique, et nous comptons continuer à faire avancer cette coopération».

Après Tanger, l’exposition «Magical Kenya in the eyes of Moroccan photographers» fera escale dans plusieurs autres villes du pays, en l’occurrence Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Ifrane (à l’Université Al Akhawayn) et Benguerir (à l’Université Mohammed VI polytechnique). La boucle sera ensuite bouclée avec la publication d’un beau livre, reprenant l’intitulé et l’ensemble des photographies de l’exposition.