La coordinatrice américaine pour la coopération atlantique, Jessye Lapenn, attendue au Maroc

Selon le Département d’Etat des États-Unis, l’ambassadrice Jessye Lapenn, coordonnatrice senior pour la coopération atlantique, sera en tournée dans trois pays: le Royaume-Uni, le Maroc et la France entre le 18 et et le 26 octobre.

La date de son arrivée au Maroc n’a pas été dévoilée, mais on en a une idée puisqu’elle arrive au Royaume à l’invitation du Policy Center for the New South (PCNS), qui co-organise, les 23 et 24 de ce mois à Rabat, la 7ème édition de l’Atlantic Strategy Group.

Selon le think tank, l’Atlantic Strategy Group est une rencontre annuelle réunissant des participants d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique. L’événement est dédié aux «questions d’intérêt commun pour les acteurs de l’Atlantique tout en offrant un forum informel aux principales parties prenantes de tous les côtés du bassin atlantique pour explorer les domaines d’une plus grande collaboration».

Le Partenariat pour la coopération atlantique regroupe actuellement 33 pays atlantiques.

Jessye Lapenn a effectué une précédente visite au Maroc, fin avril dernier, où elle a été reçue par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. «Le Maroc joue un rôle de premier plan dans la zone atlantique, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI», avait-elle déclaré à l’époque.