Dimanche 6 février 2022, s’est tenue la 55e réunion régionale des directeurs des douanes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA). Une réunion au cours de laquelle l’Algérie s’est retirée sous prétexte que la carte complète du Maroc, avec son Sahara, y a été affichée.

Les 16 directeurs des douanes de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), relevant de l’Organisation mondiale des douanes (184 membres), ont tenu dimanche 6 février leur 55e réunion régionale.

Malgré le caractère technique de cette réunion et sa tenue par visioconférence, le régime algérien l’a transformée en tribune de propagande pour s’attaquer à l’intégrité territoriale du Maroc. D'autant que le Royaume abrite le site de l’institution régionale douanière coordinatrice de cette réunion, à savoir le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l’Afrique du Nord (BRLR). Dans le rapport présenté devant ses pairs arabes, le représentant du Maroc a, pour les besoins de la démonstration, illustré son exposé avec les cartes des pays de la zone MENA, avec bien évidemment la carte complète du Maroc.

Au lieu de profiter du temps qui lui était imparti pour présenter sa communication (s’il en avait une) sur les échanges d’informations entre les douanes de la région MENA, le représentant de l’Algérie s’est plutôt épanché dans une litanie politique, qui n’a évidemment pas eu la moindre oreille attentive parmi les 15 autres représentants arabes, agacés par l’incurable hystérie anti-marocaine du régime algérien. Laquelle hystérie déborde les domaines régaliens et gangrène même des réunions techniques.

Ainsi, selon l’agence de presse officielle algérienne, APS, le patron des douanes algériennes s’est limité, lors de cette réunion, à protester contre la présentation de la carte complète du Maroc, avant de sortir un communiqué de son département en ce sens, annonçant son retrait de ladite réunion.

On y lit que «dès la présentation des rapports des bureaux régionaux d’échange du renseignement pour l’exercice 2021, le directeur général des douanes a fait une intervention officielle, par laquelle il a exprimé la protestation officielle et le rejet catégorique de la délégation algérienne du contenu de l’exposé présenté par le BRLR-Afrique du Nord, sis au Maroc, dans le cadre des travaux de la réunion, qui comportait une nouvelle fois des cartes illégales montrant l’annexion du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Maroc, en violation de la légalité internationale et des résolutions et recommandations pertinentes de l’ONU».

Admettant lui-même que cette réunion est un «forum international qui vise à renforcer les cadres de la coopération entre les administrations douanières», le directeur général des douanes algériennes, Noureddine Khaldi, a plutôt choisi d’accuser le Maroc, qui n’a fait que présenter sa carte officielle et légale, «d’exploiter le siège du BRLR, l’une des structures régionales de l’Organisation mondiale des douanes (OMD)».

Cette nouvelle sortie d’un responsable algérien contre l’intégrité territoriale du Maroc intervient au moment où l’Algérie ne cesse d’accumuler des revers diplomatiques sur le dossier du Sahara marocain. Il en est ainsi au sein de l’Union africaine, où le Maroc a été réélu, jeudi dernier, pour un nouveau mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité, naguère utilisé par l’Algérie comme vaisseau amiral contre le Royaume.

Le hic, c’est que cette guerre des cartes, que la junte mène en dehors de son territoire, va la perdre à domicile si l’hypothétique sommet de la Ligue venait à se tenir en novembre prochain à Alger. La Ligue arabe vient en effet de rappeler que c’est la carte complète du Maroc qui fait officiellement foi dans toutes ses instances. C’est justement cette carte que la junte sera obligée de brandir à Alger si elle veut que les pays arabes lui fassent la charité de l’accueil d’un sommet qui prend des allures de quadrature du cercle.