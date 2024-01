Justice. Saïd Zaïdi, député PPS de Benslimane, déchu à son tour de son siège au Parlement

Saïd Zaïdi, ancien président de la commune rurale de Cherrat et désormais ex-député du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

La Cour constitutionnelle, en date du mercredi 3 janvier, a décidé de déchoir de son mandat de député Saïd Zaïdi. Élu à Benslimane sous les couleurs du Parti du progrès et du socialisme (PPS), il était également président de la commune de Cherrat, près de Bouznika.

Le 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Casablanca l’a déchu du mandat d’élu local, et ce verdict avait été confirmé, le 21 mars 2023, par la cour d’appel administrative de Rabat. Notifié de cette décision le 27 avril 2023, Saïd Zaïdi n’avait pas fait appel devant la Cour de cassation.

Résultat, en application de l’article 11 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, il devient inéligible et perd donc toute qualité pour siéger à la deuxième Chambre du parlement.

Saïd Zaïdi, fils de feu Ahmed Zaïdi, ancien dirigeant de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), avait défrayé la chronique au cours de l’automne 2021, quand il a avait été arrêté à Rabat en flagrant délit de corruption.

Alors président de la commune de Cherrat, il avait été interpellé en possession d’une somme de 400.000 dirhams qui venait de lui être remise par un promoteur immobilier. En contrepartie, Saïd Zaïdi était censé faire avancer un projet de résidence balnéaire qui attendait dans les tiroirs depuis 2015. Le 31 mars 2022, il a été condamné à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 800.000 dirhams et de 500.000 de dommages et intérêts pour la partie civile.

Depuis sa restructuration le 30 novembre 2023, avec la nomination d’un nouveau président et la désignation de nouveaux membres, la Cour constitutionnelle a déchu de leur mandat de député cinq élus issus de diverses formations politiques.