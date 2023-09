Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, attendu au Maroc le 4 octobre

Jean-Luc Mélenchon entreprend cette visite dans le contexte difficile que traversent les relations officielles franco-marocaines. Il effectue ce voyage à l’invitation de plusieurs partis politiques marocains et de membres du groupe d’amitié Maroc-France, présidé par le conseiller parlementaire istiqlalien Mohamed Zidouh.

Les observateurs rappellent que le fondateur de La France insoumise (LFI, opposition et composante de la Nouvelle union populaire écologique et sociale «Nupes») reproche au président français Emmanuel Macron de ne pas avoir entretenu et consolidé les relations politiques avec le Maroc. Jean-Luc Mélenchon arrivera le 4 octobre à Marrakech, où il visitera des habitations et des sites de la médina, qui ont été endommagés par le séisme du 8 septembre, selon la même source.

Lors de son séjour, l’homme politique de gauche donnera également des conférences, notamment à Casablanca, le 5 octobre, lors desquelles il présentera son nouveau livre, un essai politique intitulé «Faites mieux».

Le 7 octobre, il se déplacera à Tanger, sa ville natale, et s’arrêtera ensuite à Rabat, étape qu’il consacrera à des rencontres avec des dirigeants de partis politiques, notamment ceux du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition) et de l’Istiqlal.

Le groupe d’amitié Maroc-France, conduit par Mohamed Zidouh, prévoit de lui fournir à cette occasion un aperçu de la situation politique et économique prévalant au Maghreb.

Il faut rappeler que la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger, qui couvre entre autres le Maroc, avait réélu, en avril 2023, le député Karim Ben Cheikh, candidat de la coalition de gauche Nupes.