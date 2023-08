Intégrité territoriale: «Grâce à son sérieux, la diplomatie marocaine va enregistrer d’autres succès», estime le politologue Mohamed Benhammou

Commentant le Discours du Trône du 29 juillet 2023, le politologue Mohamed Benhammou a expliqué la véritable valeur du terme «sérieux» que le Souverain a mis en exergue pour appeler les Marocains à s’armer de cette qualité pour relever les défis. «Le sérieux, comme option de valeur, a permis également à la diplomatie marocaine d’enregistrer des succès en ce qui concerne l’intégrité territoriale car de nombreux pays de par leur pragmatisme ont apporté un fort soutien à la cause nationale», a affirmé ce professeur universitaire en faisant référence au passage dans lequel le Souverain a déclaré que «le sérieux est également de mise dès lors qu’il est question de notre intégrité territoriale».

Le Roi a poursuivi en affirmant «qu’effectivement, c’est ce sérieux qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, celle de l’État d’Israël étant la dernière en date». Le roi Mohammed VI a également souligné qu’outre «l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune, [le sérieux] a également permis de mobiliser un soutien accru en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie».

Selon le politologue, «l’efficacité de la diplomatie marocaine (notamment parlementaire, NDLR) a contribué à ce que l’Etat d’Israël reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara» et que d’autres pays, a-t-il dit, «s’apprêtent à franchir le pas».

«La diplomatie marocaine, menée par Sa Majesté, son dévouement et son militantisme, a donné des résultats positifs. Il est clair que le sérieux en tant que valeur, mode d’emploi et culture prime dans la gestion de la chose publique aujourd’hui», a estimé cet expert en géopolitique.





Mohamed Benhammou a également abordé les relations entre le Maroc et Israël au sujet desquelles il s’est dit optimiste, de même que pour le développement de la coopération entre les deux pays. Cette coopération devra franchir un palier supérieur avec la nomination d’ambassadeurs entre Rabat et Tel Aviv dans le cadre «d’un processus animé par une dynamique positive», mais à la condition que ce processus «ne soit entravé». «Nous sommes donc dans l’optique d’un partenariat renforcé», a-t-il déclaré.

Parallèlement, selon lui, la position de soutien «forte et irréversible» du Royaume en faveur «des droits des Palestiniens et de leur cause demeurera une priorité pour le Maroc» à l’instar de la cause nationale marocaine, a affirmé le politologue. «Les relations maroco-israéliennes seront donc bénéfiques au développement des provinces du Sud, Israël ayant une expertise et des moyens dans ce domaine», a conclu le politologue.