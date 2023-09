Honte à l’Algérie!

Honte au peuple algérien, qui n’a pas réagi pour condamner cet acte barbare qu’aucun mot ne saurait qualifier!

Le 29 août 2023. Deux assassinats commis volontairement par un pays voisin, considéré comme frère malgré tous les conflits qui l’opposent à nous. Un pays qui se targue d’être plus musulman que les musulmans et qui se permet de nous donner des leçons en matière de valeurs. Quand il ne cherche pas à vouloir s’approprier les fondements de notre culture pour gagner en prestige.

Des jeunes hommes, civils, citoyens exemplaires, travailleurs, pères de famille, non armés, perdus dans l’océan, traqués et abattus comme des bêtes! Ils étaient quatre à vouloir profiter de leurs vacances bien méritées. Deux ont été lâchement assassinés, le troisième est emprisonné abusivement en Algérie. Le quatrième a eu la vie sauve. Leur crime? En jet-ski, ils se sont perdus en mer et ont foulé le territoire maritime algérien.

L’Algérie n’en est pas à son premier crime. Rappelons-nous l’Aïd el Kébir de 1975, où 350.000 Marocains vivant en Algérie ont été convoqués par les autorités du pays voisin et conduits à la frontière marocaine, avec pour seuls biens leurs passeports et les habits qu’ils portaient! Aucune considération pour les enfants, les personnes âgées, leurs biens jamais récupérés et les leurs dont ils ont été séparés pendant des années.

Mais le Maroc et son peuple sont cléments, généreux et appellent toujours à la paix.

Depuis des décennies, les dirigeants algériens multiplient provocations et offenses contre le Maroc, un pays sage, qui oppose à ces enfantillages une grande dignité.

Ces meurtres ont provoqué une grande polémique nationale et internationale et des craintes: la Grande-Bretagne et le Canada ont averti leurs ressortissants résidents ou touristes au Maroc contre le danger d’approcher la frontière algérienne.

Bilal Kissi, Franco-Marocain, 29 ans, père de deux enfants. Son corps a été découvert, le lendemain de la fusillade, par un pêcheur, flottant en pleine mer. Il a été inhumé la semaine dernière.

Abdelali Mchiouer, Marocain résidant en France, 40 ans, père d’un enfant. Sa famille attend désespérément sa dépouille.

Ismaïl Snabi, Franco-Marocain, 33 ans, marié à une Algérienne, père d’un enfant, aurait été déjà condamné en Algérie à 6 mois de prison et 75.000 euros d’amende!

De quelle pâte sont faits ces dirigeants algériens? Celle de la haine, du venin, de la barbarie, du kofr! Quelle que soit la raison ayant poussé au crime, le corps doit être restitué à la famille sur le champ: chez les vrais musulmans, l’inhumation se fait dans les plus brefs délais.

Impossible de rester indifférent à l’appel de la maman d’Abdelali Mchiouer qui, dans une vidéo, exprime sa douleur avec dignité, en répétant «donnez-moi mon fils». Toute une famille attend d’embrasser son fils pour la dernière fois et lui donner un enterrement digne des martyrs. Car ces deux innocents sont des martyrs de la cruauté d’un régime qui détient tous les records de l’absurde.

Des manifestations se préparent, par des Marocains, dans plusieurs villes européennes pour dénoncer ces assassinats et demander le rapatriement de la dépouille de Mchiouer. Honte à l’Algérie!

Ce drame révèle la bassesse du régime algérien et la grandeur du Maroc, de son Roi et de son peuple: en 2016, des marins algériens se sont perdus en bateau près de Nador. Ils ont été généreusement accueillis, avec gîte et nourriture, pendant trois jours. Ils sont repartis, le réservoir plein d’essence, en toute sécurité. Honte à l’Algérie!

Dans un communiqué, les autorités algériennes ont reconnu leur responsabilité mais en déclarant que les victimes ont été sommées de s’arrêter et qu’elles ont fui, les accusant de trafic de cannabis et de vol de jet-ski.

Des lois régissant le domaine maritime déterminent les zones appartenant à chaque pays et les zones internationales. Mais aucune loi n’interdit aux touristes le passage par ces zones, ni n’autorise leur mise à mort.

L’Algérie a violé de nombreuses règles internationales et les droits de l’Homme.

Le droit à la vie (art. 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques).

Le droit de l’ONU sur la mer visant à secourir toute personne en difficulté en mer, quelles que soient ses difficultés et surtout les personnes désarmées (art.98).

La Convention internationale SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la Convention SAR qui exigent le sauvetage des personnes en détresse en mer, en coordination avec des organisations de sauvetage et la coopération de pays voisins.

Dans sa sagesse connue et reconnue, le Maroc ne s’est pas encore exprimé sur ce drame, mais a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Une enquête pour homicide volontaire est menée par la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Les avocats des familles des victimes ont déposé plainte à Paris pour assassinat aggravé, tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger.

L’Algérie, un pays riche dont la population souffre de toutes sortes de privations, aurait beaucoup gagné à s’allier à son voisin au lieu d’entretenir la haine sur plusieurs générations.

Selon de nombreux experts, ces crimes sont une affaire politique!

Nous espérons une forte implication des organismes et des juridictions pénales internationaux pour sanctionner les auteurs de ces crimes, y compris la Cour internationale de justice.

Allah yarham ces deux innocents et donne une forte résilience à ceux qui les ont perdus.