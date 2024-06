Grève des étudiants en médecine: Laftit donne ses instructions pour sécuriser les examens de la session de printemps

Le ministère de l’Intérieur a insisté auprès des autorités locales des régions et provinces concernées pour assurer l’organisation des examens des facultés de médecine et de pharmacie, dans des conditions normales, en coordination avec les différents services de sécurité et les doyens des établissements universitaires.

Le ministère de l’Intérieur a souligné la nécessité d’œuvrer à la mise en œuvre de ces dispositions pour contrecarrer toute tentative de perturbation ou d’intimidation des étudiants participant aux examens et assurer leur déroulement dans des circonstances normales.

Rappelons que le gouvernement a annoncé ce mardi 25 juin que la programmation actuelle des examens dans les facultés de médecine et de pharmacie sera maintenue, avec l’ouverture de la session de printemps le 26 juin 2024, puis de la session de rattrapage avant fin août 2024. Les examens de rattrapage au titre du premier semestre auront lieu en septembre 2024.

Lors d’un point de presse, le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a affirmé qu’une réunion ministérielle a eu lieu, vendredi 21 juin à Rabat, dans le cadre des efforts du gouvernement pour répondre positivement aux demandes des étudiants et pouvoir surmonter la situation actuelle dans laquelle se trouvent les facultés de médecine et de pharmacie. Y ont pris part le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, les doyens des facultés de médecine et de pharmacie, ainsi que les représentants des étudiants de ces facultés.