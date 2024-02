Gouvernance: le président de la commune d'Ijoukak, dans la province d’Al Haouz, suspendu de ses fonctions

Récemment, le gouverneur de la province d’Al Haouz a suspendu le président de la commune d’Ijoukak de ses fonctions, et a saisi le tribunal administratif de Marrakech, afin de demander sa révocation.

L’élu local est soupçonné d’avoir commis des violations dans la gestion de cette commune, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 28 février 2024.

Une ONG, l’Association nationale de défense des droits de l’homme et de la protection de l’argent public a, pour sa part, déposé une plainte jeudi dernier, 29 février 2024, devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech.

Dans cette plainte, l’ONG demande «l’ouverture d’une enquête judiciaire contre le président de la commune d’Ijoukak, pour ‘dilapidation et détournement de deniers publics’, ‘falsification de documents officiels’, et ‘conclusion et exécution illégales de dépenses’ via des bons de commande».

L’Association nationale de défense des droits de l’homme s’est fondée sur le rapport émis par les membres d’une commission relevant de l’Inspection générale de l’administration territoriale, pour porter ces accusations contre ce responsable communal.

L’ONG a demandé au procureur général du Roi de donner ses instructions à la police judiciaire, pour enquêter sur les irrégularités relevées dans la gestion de la commune, sur une période couvrant les exercices comptables de 2021 à 2023.

Al Ahdath Al Maghribia explique aussi que la formulation de cette demande aborde l’ensemble des violations mentionnées dans le rapport de l’inspection générale de l’administration territoriale.

L’ONG évoque aussi les bons de commande et les transactions conclues par le conseil de la commune, en dehors de toute procédure légale et a, de plus, demandé au procureur général du Roi d’auditionner les fonctionnaires et les membres du conseil de la commune d’Ijoukak, concernant ces transactions, l’émission des bons de commandes les concernant et les dirigeants des sociétés qui en ont bénéficié.