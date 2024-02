Gazoduc Nigeria-Maroc: Abuja et Rabat s’engagent à réussir ce projet

Le roi Mohammed VI et le président nigérian Bola Ahmed Tinubu se sont engagés à accélérer sa réalisation. Une revue de presse d’Al Ahdath Al Maghribia.

Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc bénéficie d’un soutien aux plus hauts niveaux dans les deux pays. «Si le roi Mohammed VI parie sur ce chantier pour réaliser la complémentarité régionale et le décollage économique de la région de l’Afrique de l’Ouest, il est certain que cette volonté royale est partagée par le nouveau président nigérian», souligne Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 6 février.

Dans ce contexte, le Chef de l’Etat nigérian Bola Ahmed Tinubu a fait part de son engagement personnel pour réussir ce projet en veillant personnellement à faire le suivi de toutes les étapes de ce grand chantier. Lequel projet vise à transporter le gaz via le gazoduc le plus long d’Afrique allant de Nigeria vers l’Europe en passant par 13 pays.

Selon un communiqué du porte-parole du ministre d’Etat chargé des ressources pétrolières, Ekperikpe Ekpo, ce dernier a informé la ministre de l’Energie, Leila Benali, que le président nigérian est «motivé et engagé pour réussir ce projet et qu’il déploiera tous ses efforts pour qu’il soit réalisé. Certes il s’agit d’un projet d’envergure qui nécessite un processus de longue haleine mais il arrivera à terme». Et le ministre Ekperikpe de poursuivre en s’adressant à son homologue Leila Benali, «je vous assure, à vous au peuple marocain, que le gaz ne posera aucun problème pour le Nigeria».

Au terme de sa visite à Rabat, le ministre nigérian avait publié un communiqué dans lequel il indique que le Nigeria dispose de 209 trillions de mètres cubes de réserves en gaz en plus de l’existence d’autres quantités éventuelles pouvant fournir des réserves supplémentaires de 600 trillions de m3.

Le ministre a ajouté que «son pays et le Royaume du Maroc sont sur le bon chemin et qu’il encourage le gouvernement marocain à poursuivre le travail dans ce sens. Les deux sociétés qui représentent les deux pays sont appelées à travailler chaque jour pour atteindre l’objectif tracé».

Les développements de ce dossier interviennent quelques jours après l’invitation adressée par le roi Mohammed VI au président nigérian Bola Ahmed Tinubu pour effectuer une visite officielle au Maroc.