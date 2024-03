Gaza: la réussite de l’opération d’aide humanitaire marocaine est le fruit de la sagesse et du leadership du Roi, selon le politologue Mohamed Bouden

Lors de l'embarquement d'une partie de l'aide humanitaire envoyée par le Maroc à Gaza et à Al Qods, en Palestine.

«Le succès de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire marocaine à Gaza et à Al Qods est impressionnant, tout d’abord par sa logistique et les préparatifs qui ont précédé», a souligné le politologue Mohamed Bouden, spécialiste du Moyen-Orient, en faisant allusion à la rapidité avec laquelle les 46 tonnes d’aide humanitaire envoyées par le Maroc sont entrées à Gaza, d’abord via le territoire israélien puis à travers le point de passage Karam Abou Salim.

En seulement deux jours seulement, cette aide est parvenue à ses bénéficiaires, là où de nombreux pays avaient échoué, a-t-il noté, rappelant que «le passage Karam Abou Salim avec Gaza a été ouvert pour la première fois par Israël pour laisser entrer l’aide en provenance du Maroc».

Mohamed Bouden a également observé que les populations de Gaza et de Cisjordanie, ainsi que les dirigeants politiques et religieux locaux, ont salué l’initiative royale, en réaffirmant que le Roi du Maroc a toujours été un défenseur de la cause palestinienne.

«Le leadership du roi Mohammed VI, les relations du Maroc avec les puissances mondiales, dont les États-Unis, et l’efficacité de la diplomatie du Royaume ont énormément contribué à ce que cette aide parvienne aux Palestiniens dans un déploiement presque parfait», a-t-il estimé, rappelant que le souverain jouit d’une «grande estime» à l’échelle internationale.

Les relations du Maroc avec les États-Unis et Israël peuvent-elles aider à résoudre la question palestinienne? En réponse à cette question, notre interlocuteur estime que le Maroc a su développer une diplomatie «sage et réaliste» qui lui permet de «jouer des rôles importants dans la résolution des conflits».

«La cause palestinienne a toujours été au centre des priorités du Souverain, président du Comité Al Qods. Lors de chaque occasion, le Roi a défendu les droits des Palestiniens, en premier lieu la création d’un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est», souligne Mohamed Bouden. Faisant allusion aux sorties tonitruantes, mais sans effet, du régime algérien, le politologue a indiqué que sur ce plan, Rabat a toujours agi sans populisme: «Le Maroc se base sur des actes, et non sur des paroles vides», a-t-il conclu.