Gaza: à fin janvier, 289 Marocains ont été évacués par le passage de Rafah

Dans un communiqué publié, hier mardi, sur son site officiel, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que 289 Marocains ont été évacués vers l’Égypte via le passage de Rafah. Cette évacuation, explique le ministère, a été effectuée «après vérification de leurs identités, et ce, en coordination avec les ambassades du Royaume du Maroc à Ramallah et au Caire après approbation des autorités égyptiennes et israéliennes pour faciliter leur départ du territoire».

Les évacuations des ressortissants marocains, selon la même source, ont été organisées en plusieurs phases à partir de novembre 2023, sachant que la dernière opération a eu lieu le 30 janvier 2024.

La diplomatie marocaine indique, par ailleurs, qu’elle «suit de près la situation des membres de la communauté marocaine résidant en Palestine depuis l’attaque contre la Bande de Gaza en octobre dernier, en particulier la situation des citoyens marocains bloqués à Gaza qui subit des bombardements violents ayant causé une destruction généralisée des infrastructures et de nombreux morts, blessés et déplacés dans un contexte humanitaire et économique précaire».

«Dans le même contexte, l’ambassade du Royaume au Caire, en coordination avec le ministère, a fourni une assistance consulaire et logistique aux citoyens marocains évacués de Gaza, et a assuré leur transport par voie terrestre via des bus vers Le Caire ou vers d’autres destinations. De son côté, l’ambassade du Royaume à Ramallah reste en contact permanent avec les citoyens marocains encore bloqués dans la Bande de Gaza malgré les difficultés et les conditions pénibles dues à la guerre», souligne le ministère des Affaires étrangères.

Le même département indique que l’ambassade du Royaume du Maroc à Ramallah n’a enregistré à ce jour aucun décès parmi les ressortissants marocains. Une personne souffrant d’une blessure grave a toutefois été transférée en Égypte pour recevoir le traitement approprié.