Football: des garanties royales pour un Mondial exceptionnel

Dans son édition du vendredi 12 janvier, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia a consacré un spécial au Mondial 2030, où il met en exergue la capacité visionnaire et d’exception d’un roi qui a finalement réalisé le rêve de tous les Marocains, celui d’organiser un mondial de football. En commun avec l’Espagne et le Portugal, cette compétition renforce le positionnement stratégique du Maroc en tant que trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.

Le roi a en effet donné des garanties qui ont immédiatement convaincu non seulement le président de la FIFA, Gianni Infantino, mais également les six confédérations continentales affiliées à la FIFA qui ont avalisé par consensus le dossier de la candidature du Maroc au Mondial 2030, dit aussi Mondial des trois continents (Afrique, Europe, Amérique Latine). En effet, six pays sont concernés par l’édition 2030 de cette prestigieuse compétition. Le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront l’essentiel du tournoi, excepté trois matchs, centenaire du Mondial oblige, qui se joueront en Amérique du Sud.

Le roi Mohammed VI a ainsi chargé Faouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, et président de la Commission d’organisation du Mondial 2030, de faire en sorte que cette organisation revête un caractère exceptionnel à travers un projet bien ficelé, méticuleusement suivi et contrôlé de bout en bout, en vue de garantir la réussite totale de cet événement au Maroc

Déjà, on sait à quoi ressembleront les six stades que le Maroc va construire ou réfectionner en prévision du Mondial 2030. Un seul stade sortira du néant, et il sera le plus grand du royaume et du continent africain. Il s’agit du Grand stade de Casablanca, dont les travaux seront lancés dans les prochaines semaines.

Bâti sur une superficie de 100 hectares, dans les banlieues de Benslimane, Mohammedia et Casablanca, il aura une capacité de 115.000 places, ce qui le prédestine à accueillir les plus importants matchs du Mondial, en particulier la finale. Une enveloppe de 5 milliards de DH lui a été consacrée et de nombreuses sociétés chinoises, européennes et américaines se bousculent au portillon pour gagner le marché de sa réalisation.

De son côté, le stade Moulay Abdallah de Rabat verra sa capacité d’accueil passer de 45.000 places à 65.000, avec la rénovation de son architecture qui sera marquée par l’adjonction d’un toit fermant, d’un vaste pavillon royal, de salons VIP et de deux parkings pouvant accueillir 7.500 voitures et 600 bus.

Si le stade de Tanger est en cours d’agrandissement pour porter sa capacité d’accueil à 80.000 places, en plus de la démultiplication et modernisation de ses annexes, le stade Adrar, situé dans la banlieue ouest d’Agadir passera, lui, à 55.000 places, avec une grande tribune VIP ultra-moderne, 4 vestiaires pour joueurs, deux pour les arbitres, deux centres de contrôle antidopage, deux salles de presse bien équipées, 12 cabines pour les commentateurs des matchs, quatre studios et une grande salle pour les conférences de presse de 240 places et un parking souterrain de plus de 600 véhicules.

Comme le stade de Fès qui passera bientôt à 55-65.000 places, celui de Marrakech verra l’adjonction de 10.000 places pour pouvoir accueillir 55.000 supporters, mais verra la disparition de sa piste en parpaing. Déjà reconnu sur le plan mondial pour avoir accueilli deux coupes du monde des clubs, en 2013 et 2014, et qui accueillera la CAN 2025, la Coupe arabe et le Mondial des clubs dans sa nouvelle version (32 équipes) en 2029, le stade de la première destination touristique du Maroc verra ses annexes modernisées. En ce qui concerne les infrastructures touristiques, le Maroc est déjà bien doté. En effet, la FIFA n’exige qu’un quota total de 14.000 places dans des hôtels de 3 à 5 étoiles,

Dans son spécial consacré au Mondial 2030, Al Ahdath a également donné la parole à Moncef El Yazghi, spécialiste en politiques sportives. Selon ce dernier, l’implication directe du roi Mohammed VI est la garantie qui a convaincu les autorités du football mondial à faire totalement confiance au Maroc.