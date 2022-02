Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil a tenu, ce jeudi 24 février 2022, une réunion avec l’Union générale des entreprises et professions (UGEP) autour de la problématique de la hausse des prix des carburants.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil a promis, ce jeudi 24 février 2022, à l’Union générale des entreprises et professions (UGEP, proche de l’Istiqlal) de trouver une solution à la problématique de la hausse des prix des carburants, au terme d’une réunion marathonienne de 3 heures, a constaté sur place Le360.

Convoquée pour étudier les moyens de contrecarrer la flambée des tarifs des hydrocarbures, la réunion du ministre des Transports avec l’UGEP intervient au lendemain d’une première table ronde du même genre que Mohamed Abdeljalil a eue avec les dirigeants de la Fédération de transport et de la logistique (FTL), organisme affilié à la CGEM.

«La réunion avec l’UGEP et ses représentations (une quinzaine dans le transport des marchandises) s’est déroulée dans un climat de responsabilité et de haut professionnalisme», a dit le ministre dans une déclaration pour Le360, à l'issue de la rencontre. Et d’ajouter que «le but était d’examiner le problème de la hausse des prix des hydrocarbures». Il a également noté que «les participants ont fait preuve d’un haut esprit de patriotisme».

Ces réunions avec les professionnels, a poursuivi le ministre, vise à «trouver des solutions pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens dans ce contexte difficile». «Nous allons poursuivre le dialogue, mais dans les circonstances actuelles, nous étudions la possibilité de prendre des mesures urgentes pour accompagner les entreprises dans cette conjoncture».

Pour sa part, le président de l’UGEP, Moulay Ahmed Afilal, a mis l’accent sur le haut degré de responsabilité de son organisme qui a préféré, a-t-il dit, «le dialogue, sans prendre de mesures unilatérales et intempestives qui auraient affecté le pouvoir d’achat des citoyens». Selon lui, «la situation actuelle ne permet pas de prendre des décisions irresponsables».

Il a également indiqué que la réunion de ce jeudi a porté sur «tous les problèmes du secteur, y compris les promesses non tenues par l’ancien gouvernement». Moulay Ahmed Afilal a affirmé avoir demandé au ministre d'introduire de nouveaux mécanismes pour faire face à la flambée des carburants et atténuer son impact sur les transporteurs et les consommateurs. Il cite à ce titre le «gasoil professionnel» ou encore le mécanisme d'indexation-carburant. Ce dernier consiste à répercuter les variations (hausses et baisses) des prix du gasoil en pied de facture à la fin du mois, ce qui permet aux transporteurs d’amortir tout éventuel surcoût du gasoil. «Nous allons revenir à la table des négociations dans une semaine», a-t-il fait savoir.

L’UGEP est organe qui revendique 40.000 entreprises adhérentes, essentiellement des PME et des TPE, dont différents types de transporteurs (camions, autocars, taxis, transporteurs ruraux).