Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique a rencontré la Fédération du transport et de la logistique (FTL), mercredi 23 février 2022, à Rabat.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil a entamé ce mercredi 23 février 2022 à Rabat, un round de discussions avec les syndicats des transporteurs routiers. Objectif: réfléchir ensemble aux mesures à prendre pour faire face à la flambée des prix des carburants sur le marché national.

La récente hausse des carburants préoccupe vivement les professionnels du transport de marchandises et de voyageurs. «Nous allons écouter les doléances et les propositions des syndicats de transport avant de parvenir à des conclusions», a affirmé le ministre de tutelle, Mohamed Abdeljalil, dans une déclaration pour Le360. Ce dernier avait rendez-vous, ce mercredi 23 févirer, avec la Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la CGEM.

Ce cycle de consultations a été enclenché «afin de trouver des solutions qui n’affecteront négativement ni les transporteurs ni le pouvoir d'achat des consommateurs», a affirmé le président de la FTL, Abdelillah Hifdi.

Hifdi met l’accent sur le haut degré de responsabilité et du devoir patriotique des transporteurs qui veillent à ne pas répercuter sur le concommateur la hausse du gasoil et des autres produits intrants (pneus, huiles, pièces détachées, etc).

«Nous souhaitons parvenir à un accord qui satisfasse les parties», a ajouté le conseiller parlementaire de la CGEM au sein de la Chambre des conseillers.

Abondant dans le même sens, Rachid Tahri, secrétaire général de la FTL, a relevé le caractère «positif» de cette rencontre qui «ne manquera pas de déboucher prochainement sur des résultats» satisfaisants.

Les observateurs notent que le ministère du Transport est réellement au fait des problèmes que subit le secteur des transports, sachant que le gouvernement précédent avait déjà dialogué durant presque cinq ans avec les syndicats, notamment autour des problématiques liées à la hausse des carburants.

Outre la révision de la TVA (en vue de la relever de 10 à 20%), la FTL plaide pour l'instauration du carburant professionnel, un concept appliqué dans l’UE, permettant aux transporteurs de récupérer une partie de la Taxe intérieure de consommation (qui fait partie intégrante de la structure des prix des carburants).

Autre solution préconisée par la FTL, l’indexation-carburant. Ce mécanisme consiste à répercuter les variations (hausses et baisses) des prix du gasoil en pied de facture à la fin du mois, ce qui permet aux transporteurs d’amortir tout éventuel surcoût du gasoil.

À noter enfin que le ministre du Transport, Mohamed Abdeljalil poursuivra demain, jeudi 24 février, ses consultations en recevant la fédération des transporteurs affilée à l’Istiqlal.