© Copyright : MAP

Kiosque360. Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, a réalisé des succès retentissants dans tous les domaines. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est dans les contextes difficiles que la sagesse d’un leader devient cruciale. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui évoque, dans son édition du vendredi 29 juillet, l’anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône, a dressé le bilan d’une année faste en réalisations. Un roi visionnaire et courageux qui a pu affronter une crise sanitaire qui a paralysé l’économie mondiale et une guerre qui a brouillé toutes les cartes des leaders de ce monde.



En pleine pandémie, le Maroc a réalisé une première victoire qui a suscité l’admiration du monde en construisant une plateforme mondiale pour assurer sa souveraineté vaccinale. En effet, le 27 février 2022, le souverain a présidé à Benslimane la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins, dont le vaccin anti-Covid-19. Un pôle biotechnologique qui contribuera à garantir la souveraineté vaccinale dans le royaume et tout le continent africain.

Avant cela, le souverain a considéré la protection sociale comme un chantier d’envergure pour démocratiser l’accès des citoyens aux soins. Et comme le roi a pressenti les dangers qui guettent le monde, il a anticipé la guerre russo-ukrainienne en appelant à assurer le stock stratégique alimentaire et énergétique via des mécanismes et des partenariats.



Sur le plan économique, le Maroc s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle charte d’investissement pour favoriser la création d’emplois et l’attractivité de certaines provinces pour les investisseurs. Pour ce faire, Bank-Al Maghrib a poursuivi sa politique de facilitation du financement des entreprises malgré l’inflation que le Maroc a importée des marchés extérieurs. L’institution financière a, ainsi, maintenu inchangé le taux directeur à 1,5% pour favoriser les conditions de recours aux emprunts bancaires.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le secteur du tourisme a commencé à se redresser cette année après la fermeture totale des frontières pendant la crise épidémiologique. Un rapport du ministère du Tourisme indique que pendant le mois de juin 2022, le nombre de visiteurs a augmenté de 5% par rapport à la même période de 2019 et de 235% en comparaison avec celle de 2021.



Le monde rural fait partie des préoccupations du souverain qui a appelé à la création d’une classe moyenne dans ce milieu. Il est vrai que le Maroc a connu cette année une sècheresse qui a impacté le rendement de la saison agricole mais cela constitue un défi et une motivation supplémentaires pour réaliser ce projet. L’intérêt que porte le souverain aux MRE a été présent dans les multiples discours qu’il a consacrés aux affaires de cette communauté. Le souverain s’est enquis, personnellement, des plus petits détails de l’opération Marhaba pour que les MRE soient accueillis dans les meilleures conditions.

Dans le domaine diplomatique, le Maroc a recueilli cette année les fruits d’une diplomatie marocaine caractérisée par la fermeté et la clarté. Autant dire que la poursuite de la reconnaissance de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara n’est pas le fruit du hasard. Ces succès sont dus à l’efficience d’un combat diplomatique mené par le souverain, ponctué par une reconnaissance européenne et mondiale, de plus en plus élargie, du plan marocain.

Pour consolider ces acquis diplomatiques, le roi a engagé une politique de développement et de modernisation de l’armée royale. Depuis deux décennies les FAR ont commencé à exécuter des plans quinquennaux pour moderniser leur armement en recourant aux dernières technologies de l’industrie militaire.