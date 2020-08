© Copyright : DR

Le ministère de l'Energie, des mines et de l'environnement vient d'autoriser l'importation d’une longue liste de déchets destinés à produire de l'énergie pour les usines et les cimenteries.

Au Bulletin officiel du 3 août a été publiée une décision (voir document en arabe, pages 4.223 à 4.241) de Aziz Rabbah, le ministre de l’Energie, autorisant l'importation de ces déchets, qu'il qualifie de "non dangereux". De quoi s’agit-il au juste?

Des ONG de défense de l’environnement ont un avis contraire, avançant le caractère "dangereux et toxique" des produits importés de plusieurs pays européens notamment d'Italie.

Le ministère, interrogé par Le360, reconnaît l'existence de cette autorisation signée en date du 14 juillet dernier par Aziz Rabbah.

Ce début de polémique rappelle la campagne de dénonciation qui avait eu lieu en 2016 lorsque le Maroc avait importé à l'époque d'Italie quelque 2.500 tonnes de déchets combustibles.



Pour leur défense, le gouvernement et l’ex-ministre Hakima El Haité (Mouvement Populaire) avaient indiqué que ces déchets constituaient une matière énergétique et "non des ordures".



Pour rappel, le Maroc importe chaque année "plus de 450.000 tonnes de RDF" (Refuse-derived fuel), permettant de produire du combustible à haute valeur calorifique pour les usines.

Interrogé par Le360, Aziz Rabbah a estimé que ces importations constituent "une pratique ancienne" liée au "recyclage industriel".

Le ministre a précisé que son département publiera incessamment un communiqué qui rappellera la totalité des quantités importées par le Maroc depuis 2016 à nos jours.