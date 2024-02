Éducation nationale: grand oral de Aziz Akhannouch devant le Parlement lundi

La Chambre des représentants tiendra, le lundi 5 février à 15h00, une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées à Aziz Akhannouch au sujet de la politique générale du gouvernement.

La séance, qui se tiendra conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement, portera sur «le développement et la modernisation du système éducatif», indique un communiqué. Elle sera suivie d’une séance plénière consacrée à l’examen et au vote des projets de textes législatifs finalisés, ajoute-t-on.