L’enseignement au menu du grand oral de Aziz Akhannouch, le 22 janvier à la Chambre des représentants

Cette décision a été prise par le bureau de la Chambre des représentants, en accord avec le chef de l’exécutif, et ce, en vertu de l’Article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de ladite chambre. Après plusieurs semaines de grèves, le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs ont signé, le 26 décembre 2023, un accord pour mettre fin à une longue et inédite crise dans l’Éducation nationale.

Cet accord a été précédé par la décision d’une augmentation générale des salaires de tous les fonctionnaires de 1.500 dirhams nets mensuels sur deux ans. Malgré ces acquis pour la famille de l’enseignement, certaines coordinations ont rejeté les accords conclus avec le gouvernement et continuent d’appeler à la grève.