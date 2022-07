Aziz Akhannouch a reçu, lundi 25 juillet 2022, les deux députés du RNI, Boutahar El Boutahri et Sophia Tahiri, vainqueurs des élections parlementaires partielles du 21 juillet 2022, respectivement à Al Hoceima et à Meknès.

© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité), Aziz Akhannouch, par ailleurs chef du gouvernement, a reçu ce lundi 25 juillet 2022, les deux nouveaux députés RNI, Boutahar El Boutahri et Sophia Tahiri, vainqueurs des élections parlementaires partielles du 21 juillet 2022, respectivement à Al Hoceima et à Meknès.

L’audience a eu lieu au siège central du RNI à Rabat en présence de Mohamed Ghayat, président du groupe du RNI à la Chambre des représentants, où le parti de la colombe compte désormais un total de 103 sièges.

Il faut rappeler que la Cour constitutionnelle avait invalidé dernièrement un total de six sièges de députés relevant d’Al Hoceima, de Casablanca et de Meknès. Après de nouvelles élections, le RNI en a finalement remporté deux le 21 juillet dernier, de même que l’Istiqlal (à Casablanca et à Al Hoceïma). Le PAM (Al Hoceïma) et l'USFP (Al Hoceïma) en ont remporté un chacun.

Lors de sa rencontre avec les deux députés du RNI, Aziz Akhannouch les a félicités en leur demandant d’être proches des citoyens afin de répondre à leurs doléances. «Votre succès illustre la confiance dont jouit le parti auprès des citoyens», a affirmé le président du RNI.

D’autre part, le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka a célébré, ce lundi, le retour de Noureddine Mediane à la tête du groupe des députés istiqlaliens à la Chambre des représentants. A cet égard, le numéro un du parti de la balance a réuni dans les locaux du groupe au Parlement tous les députés et les ministres istiqlaliens. Noureddine Mediane avait vu son poste invalidé par la Cour constitutionnelle, avant d’être réélu le 21 juillet à Al Hoceïma.