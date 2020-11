© Copyright : DR

Les Forces armées royales (FAR) ont totalement sécurisé la zone d’El Guerguerat, après y avoir édifié un mur de sécurité longeant la frontière mauritanienne sur une distance de 14 kilomètres, a appris Le360 de source gouvernementale.

"Ce mur de sécurité, solide et infranchissable, a bouclé et totalement isolé [la zone située] le long de la frontière avec la Mauritanie, soit sur une distance de 14 kilomètres, entièrement sécurisée, avec El Guerguerat et la zone tampon du Maroc avec la Mauritanie", a affirmé cette source, qui a requis l'anonymat.

L'édification de ce mur de sécurité a été décidée par le roi Mohammed VI, Chef Suprême et chef d'Etat-Major général des Forces armées royales.

Les FAR ont procédé, dans la nuit de jeudi à ce vendredi 13 novembre 2020, à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon d'El Guerguerat, reliant le Maroc à la Mauritanie, a annoncé un communiqué de l'Etat Major Général des Forces armées royales.

"Suite au blocage par une soixantaine de personnes encadrées, par des miliciens armés du polisario, de l’axe routier traversant la zone tampon d'El Guerguerat reliant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, et l’interdiction du droit de passage, les Forces armées royales ont procédé à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cet axe", a précisé cette source.