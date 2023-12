El Guergarat: 2023, une dynamique de développement régionale inédite

En 2023, El Guergarat a connu le démarrage de plusieurs projets de développement. C’est le fruit d’un effort de développement soutenu qui consiste en le lancement d’une série de projets socio-économiques au cours de ces dernières années. Depuis l’intervention héroïque des Forces Armées Royales, pour rétablir la circulation des biens et des personnes, ce poste-frontalier a connu un élan de développement social et économique important, souligne le quotidien Annahar Al Maghribia dans son édition du 1er janvier 2024.

Ainsi, le poste-frontière d’El Guergarat s’est doté d’une station de dessalement de l’eau de mer, pour un coût global de 30 millions de dirhams financé par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable.

Ce projet d’envergure, poursuit le quotidien, consiste en la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage, d’une station de dessalement de l’eau de mer pour un débit de 432 m3/jour et la construction d’un réservoir surélevé, avec une capacité de 200 m3, ainsi que d’un réseau de distribution d’un linéaire de 5 km.

Le projet permettra l’amélioration des conditions de desserte en eau potable de la population de cette zone par un approvisionnement en eau de meilleure qualité, à partir d’une station locale de dessalement, distribuée, dans une première phase par des camions citernes.

Il comprend également, dans une seconde phase, la réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable, dont le lancement est prévu en 2024.

Les infrastructures au poste-frontière d’El Guergarat se sont également renforcées par l’inauguration et le lancement de plusieurs projets de développement, particulièrement l’ouverture d’une nouvelle agence bancaire d’Al Barid Bank. Ce projet, qui a été réalisé dans un délai de 18 mois, pour un montant global de plus de 5,23 millions de dirhams comprend une agence d’Al Barid Bank, Barid Cash et deux autres agences, en plus de quatre commerces et six logements de fonction.

De même, une unité hôtelière d’une superficie globale de plus de 1.000 m², a été inaugurée au niveau du poste frontalier El Guergarat. Mobilisant une enveloppe budgétaire d’environ 7.6 millions de dirhams, cet établissement hôtelier est doté d’une capacité d’accueil de 36 lits.

Sur le volet spirituel, la mosquée «Al-Khair» dotée d’une capacité d’accueil de 520 fidèles a été inaugurée à El Guergarat, pour un coût estimé à 8,8 millions de dirhams et sur une superficie de 3.767 m².

Cet édifice religieux, dont les travaux de construction ont été lancés le 18 novembre 2020, s’inscrit dans le sillage des efforts visant à répondre aux besoins spirituels de la population locale et des passagers, en leur permettant d’accomplir leurs devoirs religieux, dans une ambiance de recueillement empreinte de piété et de spiritualité.