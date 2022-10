Éducation nationale: une réunion se tiendra vendredi 28 octobre 2022 entre le ministre et les centrales syndicales

Le ministre de l'Education nationale, Chakib Benmoussa, en réunion au siège du ministère, le 14 décembre 2021, avec les représentants des syndicats.

© Copyright : MAP

Une réunion se tiendra dans la matinée du vendredi 28 octobre entre Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et les représentants des centrales syndicales les plus représentatives du secteur, apprend-on de Youness Firachine, secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement (SNE/CDT).

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a convoqué les représentants des centrales syndicales les plus représentatives du secteur à une réunion qui se tiendra dans la matinée du vendredi 28 octobre 2022, au siège du ministère à Rabat, apprend-on de Youness Firachine, secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement (SNE/CDT). A l’ordre du jour de cette réunion, «la poursuite des discussions autour des remarques soulevées par les syndicats au sujet des orientations générales et grandes lignes du statut du personnel du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que les autres points toujours en suspens», fait savoir le secrétaire général du SNE. Éducation: devant le «mutisme» du ministère, les syndicats tiennent une réunion et se concertent sur une action commune Il convient de rappeler que les centrales syndicales avaient tenu, mardi 18 octobre 2022, une réunion pour discuter des actions communes à mener face «au retard du ministère à répondre à leur dossier revendicatif commun» et à «élaborer le statut de son personnel», avait déclaré Youness Firachine, interrogé à ce propos par Le360. En ce qui est des revendications en suspens, les syndicalistes priorisent trois points: la création d’un grade «hors échelle» pour les catégories de personnel à avancement limité. «Cette mesure concerne 155.000 enseignants du primaire, 68.000 enseignants du secondaire et 5.000 attachés pédagogiques et administratifs», détaille Youness Firachine. Le deuxième point concerne la promotion des instituteurs de l’enseignement primaire, dits «victimes des statuts particuliers de 1985 et 2003», recrutés à l’échelle 7 et 8. Le dernier point concerne la revalorisation des salaires des différentes catégories de personnel du ministère. «La dernière revalorisation des salaires date de 2011, alors que, depuis, les prix n’ont pas cessé d’augmenter», a fait remarquer Abderrazzak Drissi, ancien secrétaire général national de la Fédération nationale de l'enseignement (FNE), contacté par Le360. Éducation nationale: de nouveaux avantages accordés aux enseignants-cadres des AREF, le satisfecit des syndicats «L’offre ministérielle ne répond à aucune de ces revendications, pourtant soumises sur la table des négociations», précise Youness Firachine. Le syndicaliste explique qu’«aucun accord ne sera conclu avec le gouvernement s’il ne répond pas à ces trois points». Les centrales syndicales appellent aussi le ministère de tutelle à accélérer la cadence des consultations sur l’élaboration du statut fondamental du personnel du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports. «Nous nous sommes mis d’accord, avec le ministre, sur fin 2022 comme date butoir pour finaliser les textes. En revanche, les discussions n’ont porté que sur les grandes lignes de ce statut ainsi que sur ses orientations générales», explique le secrétaire général de la SNE. «A ce rythme, et devant ce silence du ministère, on ne croit pas pouvoir finir ce chantier avant la fin de l’année», a-t-il poursuivi.

Par Younes Saoury