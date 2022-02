© Copyright : MAP

Kiosque360. Le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, a demandé à ses services extérieurs de réaliser un recensement du nombre de doses de vaccin anti-Covid administrées à chaque fonctionnaire de son département. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le ministère de l’Éducation nationale a demandé aux chefs des services régionaux et provinciaux d’effectuer un recensement rigoureux du nombre de doses du vaccin anti-Covid-19 administrées à chaque fonctionnaire. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 15 février, que les consignes données se focalisent notamment sur les fonctionnaires qui n’ont pas fait le rappel vaccinal avec une troisième dose. Ce recensement a suscité l’inquiétude chez les fonctionnaires qui craignent que le ministère de tutelle ne conditionne l’accès aux administrations et aux établissements scolaires à la possession du pass vaccinal ou du certificat d’exemption.

Le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, a adressé aux directeurs des établissements et aux chefs de services des formulaires à remplir en indiquant les noms des fonctionnaires et le nombre de doses de vaccins qu’ils ont reçues. Les employés de ce secteur n’hésitent pas à lier cette opération à celle initiée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui devrait imposer, dès cette semaine, des prélèvements sur les salaires pour les non vaccinés. Des sources autorisées soulignent toutefois que l’instauration du pass vaccinal comme condition pour que les fonctionnaires accèdent à leur postes relève de la seule compétence du gouvernement et non pas au niveau sectoriel.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que la règle de «la vaccination en contrepartie du salaire» nécessite une base juridique dans le cas où le ministère de l’Éducation nationale voudrait l’appliquer. Le statut des fonctionnaires de ce secteur définit, avec précision, les cas où l’administration pourrait avoir recours aux ponctions ou à la suspension des salaires.

Les mêmes sources indiquent que le grand défi de ce département, dans l’étape actuelle, est de retrouver cette dynamique qui a caractérisé l’injection de la première et la deuxième dose. Il faut rappeler que le nombre des fonctionnaires de ce ministère qui ont reçu deux doses avait dépassé le seuil de 80% faisant de ce secteur le premier à avoir réalisé l’immunité collective. Il faut rappeler que le chef du gouvernement avait appelé les centrales syndicales à accompagner les efforts déployés pour sensibiliser les travailleurs à terminer le cycle vaccinal en recevant la troisième dose.