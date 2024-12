Droit de grève: poursuite du bras de fer entre les syndicats et le gouvernement

Des travailleurs de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) affiliés aux organisations syndicales de la CDT et de l'UMT manifestent devant le Parlement, à la mi-avril 2024.

Au moment où la polémique enfle autour du projet de loi organique définissant le droit de grève, et que la Chambre des représentants s’apprête à l’approuver le mardi 3 décembre, 18 organisations syndicales, politiques, associatives et professionnelles ont de décidé de constituer un «Front pour la défense du droit de grève», pour s’opposer à son adoption.

Dans un communiqué publié au terme d’une conférence, tenue la semaine dernière, ces organisations soulignent que le projet de loi organique sur le droit de grève soumis par le gouvernement à la Chambre des représentants «manque d’une véritable méthodologie participative avec les partenaires sociaux et exclut de larges catégories sociales d’exercer ce droit tout en incluant des mesures répressives et punitives qui menacent les acquis des travailleurs».

En conséquence, ces instances ont décidé de mener des luttes sur la base d’une charte fondatrice et un programme d’actions de protestation, pour s’opposer à ce projet gouvernemental, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 2 décembre.

La CDT a souligné, lors de la réunion la semaine dernière de son conseil national, que «le syndicat est prêt à engager toutes les formes de lutte, y compris le recours à une grève générale».

Dans une lettre adressée au ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri, les centrales syndicales ont indiqué que ce projet s’éloignait de «l’approche sociale qui prend en considération la réalité économique et sociale des travailleurs, en prônant une approche purement juridique, qui vise à restreindre les libertés syndicales».

Pendant ce temps, au moment où ce texte de loi est unanimement rejeté par les syndicats, le gouvernement poursuit ses réunions pour le soumettre au vote, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministre de l’Emploi a tenu des réunions, la semaine dernière, avec les représentants des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition, au cours desquelles il a indiqué que son «département ne jette pas les recommandations du conseil économique, social et environnemental (CESE) aux oubliettes», et a réitéré le fait de rester attaché au dialogue social.

Le ministre n’a pas hésité à l’affirmer, le vendredi 29 novembre dernier, lors de la présentation du budget sectoriel de son département à la Chambre des conseillers, ajoutant que le projet de loi relatif à l’exercice du droit de grève sera soumis au vote des députés le mardi 3 décembre prochain.