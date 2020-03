La docteur Leïla Mezian-Benjelloun, présidente de la fondation BMCE Bank, a reçu la Légion d'honneur hier, mardi 3 mars, des mains d'Hélène Le Gal, lors d'une cérémonie à l'ambassade de France à Rabat.

Deux personnalités marocaines ont reçu les insignes de la légion d'honneur hier, lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade de France à rabat. En plus de la présidente de la Fondation BMCE Bank, Leïla Mezian-Benjelloun, le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda reçu l'insigne d'Officier de la Légion d'Honneur de la République française.

Cette décoration a été remise à Mme Mezian-Benjelloun et à M. Bensouda, au nom du président de la République française, par l'ambassadeur de la République française au Royaume du Maroc, Hélène Le Gal, lors de cette cérémonie officielle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités marocaines et françaises du monde diplomatique, politique et des affaires.

Dans une allocution, Hélène Le Gal a rappelé le parcours exceptionnel de Mme Mezian-Benjelloun, et ses engagements en faveur de l’éducation, de l'environnement et de la culture, aussi bien sur un plan national qu’international.

"Grâce à votre volonté farouche de voir les plus fragiles accéder à l'éducation, 29.000 élèves, en 20 ans, ont été scolarisés dans le réseau Medersat. Mais ce n'est pas tout, car le programme a permis d'alphabétiser également plus de 12.000 adultes, dont, une fois encore, des femmes et des jeunes filles", a souligné l'ambassadeur, saluant le plurilinguisme pour lequel œuvre Leïla Mezian-Benjelloun, à travers la promotion de la langue française et la valorisation des langues vernaculaires, dont l'Amazigh, dans le cadre du programme d'appui à la scolarité des jeunes marocains en milieu rural.

Mme Le Gal a expliqué que depuis sa nomination en 2010, M. Bensouda a entrepris d'importantes réformes, dotant ainsi la Trésorerie générale du Royaume (TGR) de "structures modernes nécessaires à l'ancrage de la démarche budgétaire de performance".

Pour Hélène Le Gal, Noureddine Bensouda est l'un des "fidèles artisans de la relation exceptionnelle qui unit le Maroc et la France". La diplomate a également loué "la valeur d'exemple qu'il donne à la coopération avec la Direction générale des finances publiques", équivalent français de la TGR, mais aussi "le développement de la section Maroc de la Fondation pour l'Association internationale des finances publiques, qui a été créée et présidée en France", ainsi que la "promotion de la formation des équipes de la TGR au sein de structures françaises".