Dialogue social: Aziz Akhannouch reçoit une délégation de la CDT

Selon un communiqué du Département du chef du gouvernement, cette rencontre s’est déroulée en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

«Au cours de cette rencontre, marquée par un esprit positif et responsable, ont été examinés les mécanismes à même de concrétiser les aspirations légitimes des travailleurs et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. La rencontre a également été l’occasion d’examiner différentes questions sociales et d’aborder le dialogue social sectoriel», affirme la même source.

Et de poursuivre: «Le Chef du gouvernement a mis l’accent, à cet égard, sur les efforts déployés par le gouvernement en vue de respecter les engagements contenus dans le procès-verbal de l’accord du 30 avril 2022 en dépit des contraintes de la conjoncture, et ce, dans le cadre d’une approche participative, qui constitue la principale passerelle pour la mise en œuvre optimale de la politique sociale du gouvernement, conformément aux hautes directives royales.»

Le nouveau round de dialogue social a été lancé mardi dernier par une rencontre entre le chef du gouvernement et une délégation de l’Union marocaine du travail (UMT), suivie d’une rencontre avec une délégation de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).