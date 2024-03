En recevant l’UMT ce 26 mars, Aziz Akhannouch lance un nouveau round du dialogue social

Un nouveau round de dialogue social a été lancé, mardi 26 mars 2024 à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a reçu dans ce cadre une délégation de l’Union marocaine du travail (UMT), conduite par le secrétaire général de la centrale syndicale, Miloudi Moukharik. Cette rencontre a permis de passer en revue les chantiers de réforme engagés par le gouvernement.

Les deux parties ont convenu de poursuivre l’action et la réflexion communes en vue de répondre aux différents défis sociaux, à l’instar du chantier de réforme des régimes de retraite que le gouvernement compte mettre en œuvre au cours de cette année, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a exprimé lors de cette réunion la profonde conviction du gouvernement quant au rôle pivot des centrales syndicales et de la Confédération générale des entreprises du Maroc dans le processus de consolidation des fondements de l’État social, et leur contribution à la dynamique économique que connait notre pays, et ce, à travers une approche participative qui assoit les bases d’un partenariat solide et permanent entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques.

Il est à noter que la réunion de ce mardi du chef du gouvernement avec la délégation de l’UMT sera suivie, au cours de cette semaine, d’une série de réunions avec des délégations de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).