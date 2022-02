© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (capture image vidéo)

Invité de la Fondation diplomatique à Rabat, dans le cadre de son 109e Carrefour diplomatique, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, a réaffirmé devant 40 ambassadeurs accrédités au Maroc, sa ferme volonté de dynamiser les trois départements qu’il dirige, en mettant en œuvre le programme gouvernemental.

C’est la première fois qu’un ministre de l'actuelle majorité gouvernementale se prête au jeu des questions-réponses devant un nombre aussi important d’ambassadeurs représentant des pays des quatre coins du monde. L’ambassadeur d’Espagne, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, qui n’avait plus été revu dans des activités officielles au Maroc depuis un moment, était lui aussi présent lors de cette cérémonie.

«L’idée de la rencontre est de présenter ce que nous faisons au gouvernement à travers différents programmes», a affirmé Mehdi Bensaïd devant les médias présents, mettant en avant les relations qui lient le Maroc avec de nombreux pays.

«Nous visons à mettre en pratique différents programmes économiques et sociaux qui apporteront un plus à la jeunesse de notre pays», a-t-il dit. «Je vais dire aux ambassadeurs qu’il faut moins d’études et plus de travail sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la jeunesse et de la culture», a souligné le ministre.

Quant au président la Fondation, Abdelati Habek, il a mis en exergue l’importance des trois thèmes de la rencontre à savoir la jeunesse, la culture et la communication, indiquant que ce conclave traitait de l'importance accordée par le Maroc aux jeunes, considérés comme l'un des piliers de la société, nécessitant l'adoption d'une stratégie intégrée.

Plusieurs ambassadeurs ont salué à cette occasion les avancées réalisées par le Maroc, et ont dit leur volonté de contribuer à renforcer le partenariat de leur pays avec le Royaume.