Des hommes politiques britanniques appellent à reconnaître la marocanité du Sahara

«Convaincus de la crédibilité de l’approche politique marocaine et de la réalité ‘des choses’ sur le terrain, plusieurs hommes politiques britanniques appellent leur pays à s’aligner sur les États qui ont reconnu la marocanité du Sahara, en soutenant clairement la proposition politique marocaine en vue de mettre un terme au conflit», relate Al Ahdath Al Maghribia, ce mardi 9 janvier 2024.

La dernière voix qui s’est inscrite dans cette lignée est celle du député britannique Liam Fox: «le Royaume-Uni est appelé à offrir son plein soutien au Maroc et reconnaître sa souveraineté sur le Sahara», a-t-il affirmé, interviewé par Medi1TV.

Peu avant sa visite au Maroc, le député conservateur a expliqué avoir «adressé une lettre écrite au ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, afin d’attirer son attention sur le retard qu’a pris le Royaume-Uni sur la question par rapport aux États-Unis d’Amérique».

Pour Liam Fox, en effet, à «travers ma lettre, j’ai voulu attirer l’attention de M. Cameron sur ce dossier dès sa prise de fonction, ainsi que sur l’importance de cette question pour nos relations bilatérales».

Au-delà des opportunités économiques que cette possibilité pourrait offrir à son pays, Liam Fox a expliqué que le Royaume-Uni se devait d’«offrir [son] plein soutien au Maroc et reconnaître sa souveraineté sur le Sahara… Puisque c’est un élément important pour la stabilité et la sécurité de la région».

Le député conservateur a aussi expliqué que «la reconnaissance britannique de la marocanité du Sahara [était] également importante pour la lutte contre la migration irrégulière», car «une telle reconnaissance s’inscrirait dans un partenariat gagnant-gagnant».

Selon Liam Fox, en effet, «de plus en plus de députés britanniques sont convaincus par l’approche du Maroc pour la résolution de ce différend. Ils sont même quelque peu frustrés du peu d’avancées réalisées par Londres sur la question».

À propos des relations bilatérales entre les deux royaumes, Liam Fox a estimé que les relations entre Rabat et Londres se trouvaient en évolution constante, et a tenu à souligner que «le Maroc [était] de plus en plus attractif pour les investissements directs étrangers (IDE), notamment grâce à son importance géostratégique, puisque plusieurs pays y voient une porte d’entrée vers l’Afrique».

Lors de ce même entretien, Liam Fox a aussi expliqué que de son point de vue, concernant la politique menée dans le Royaume, «le Roi Mohammed VI a veillé à la mise en œuvre d’une stratégie ingénieuse qui doit servir de modèle pour la création d’un environnement propice à l’investissement, ainsi que pour les réformes économiques et les projets structurants qui touchent aux énergies renouvelables, au dessalement de l’eau, ainsi qu’à l’augmentation de la production agricole et du PIB».

Le député conservateur a aussi expliqué au média tangérois que «le Roi du Maroc a également été à l’origine du développement du capital humain, et c’est l’ensemble de ces réalisations qui font du Maroc un partenaire prioritaire pour de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni».

Bien avant cette prise de position de Liam Fox, a expliqué Al Ahdath Al Maghribia, Robert Kimbell, leader du parti Time, avait lui aussi appelé Londres à reconnaître la marocanité du Sahara.

Dans un tweet, rappelle le quotidien, «Robert Kimbell a appelé son pays à reconnaître la marocanité du Sahara. Les États-Unis l’ont fait. La Colombie l’a fait. Israël l’a fait. Il est maintenant temps pour le Royaume-Uni de reconnaître que le Sahara est marocain».

En juillet dernier, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, Stuart Polak, membre de la chambre des Lords britannique, s’était lui aussi félicité de la décision du gouvernement israélien de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

«Cette reconnaissance est un bon signe, et nous allons encourager le gouvernement britannique à suivre la même voie», avait alors souligné Stuart Polak, en visite à Laâyoune.