Des députés américains appellent à la consolidation du partenariat entre leur pays et le Maroc

Conduite par August Pfluger, représentant républicain du 11ème district du Texas, la délégation s’est longuement entretenue avec Nasser Bourita sur le partenariat bilatéral ainsi que la situation dans la région, dont la cause nationale.

Auparavant les congressmen américains, dont quatre républicains et un démocrate, ont été reçus par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui était accompagné de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, et du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, était également présent.

Au terme de la rencontre, August Pfluger a exprimé ses remerciements au Nasser Bourita et au Royaume du Maroc pour «le partenariat continu, en particulier dans le domaine de la sécurité». Et d’affirmer que «le Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, et les États-Unis travaillent ensemble pour soutenir une région plus stable et plus sûre. Nous sommes reconnaissants pour ce partenariat qui bénéficie à la sécurité nationale de nos deux pays».

L’élu du Texas s’est en outre dit ravi d’avoir évoqué avec le ministre des Affaires étrangères «des nombreuses façons par lesquelles nos pays travaillent ensemble pour contrer une gamme de menaces, allant des extrémistes violents aux États qui menacent nos modes de vie».

August Pfluger a conclu en soulignant qu’«en tant que plus ancien partenaire de traité des États-Unis, la relation historique entre nos pays reste incroyablement importante. Cela a été un plaisir de discuter de l’avenir de notre partenariat ici aujourd’hui.»